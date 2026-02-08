Xuất khẩu cá tra tăng mạnh

TPO - Tiếp đà tăng trưởng của năm 2025, cá tra là điểm sáng nổi bật của xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 1 vừa qua, khi tăng tới hơn 33% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu tốt từ Trung Quốc, các nước ASEAN và Nhật Bản. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tháng 1 giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 874 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cho thấy đơn hàng đầu năm được các doanh nghiệp nỗ lực duy trì, dù thương mại thủy sản toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật và yếu tố thuế quan tại một số thị trường lớn.

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng cao nhất trong nhóm thủy sản.

Về thị trường, tăng trưởng tháng đầu năm chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, và các nước ASEAN. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong tháng 1 với kim ngạch gần 250 triệu USD, tăng gần 29% so cùng kỳ. Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu tôm phục vụ Tết Nguyên đán.

Nhật Bản cũng tiếp tục là thị trường ổn định với nhu cầu tốt đối với tôm chế biến, cá tra phi lê đông lạnh và mực, bạch tuộc. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tháng 1 đạt gần 146 triệu USD, tăng hơn 21% so cùng kỳ.

Cũng tăng trưởng mạnh hai con số, xuất khẩu thủy sản sang ASEAN tháng 1 năm nay đạt khoảng 69 triệu USD, tăng hơn 32% so cùng kỳ, phản ánh xu hướng gia tăng thương mại nội khối và nhu cầu cao tại các thị trường như Thái Lan, Philippines, Singapore.

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tháng 1 chỉ đạt hơn 96 triệu USD, giảm gần 10% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính là tác động từ quy định MMPA (Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển). Bên cạnh đó, việc thực thi Thông tư 74/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường liên quan đến cấp COA (Giấy chứng nhận phân tích) đang phát sinh nhiều bất cập, khiến quá trình xác nhận hồ sơ bị đình trệ, làm gián đoạn đáng kể hoạt động xuất khẩu cá ngừ và các hải sản khác sang Mỹ ngay từ đầu năm.

Về cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch 331 triệu USD, tăng 6,4%, chiếm gần 38% tổng xuất khẩu thủy sản. Sự tăng trưởng đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi Mỹ có xu hướng chững lại do yếu tố thuế chống bán phá giá sắp công bố.

Cá tra là điểm sáng nổi bật khi tiếp đà tăng trưởng của năm 2025. Tháng 1, xuất khẩu cá tra mang về hơn 177 triệu USD, tăng tới hơn 33% so cùng kỳ. Nhu cầu tốt từ Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản đã giúp mặt hàng này tăng trưởng cao nhất trong tháng. Trước đó, xuất khẩu cá tra năm 2025 đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024, cho thấy mặt hàng này duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động.

Tháng đầu năm, xuất khẩu mực, bạch tuộc cũng tăng gần 31% khi đạt gần 69 triệu USD, nhờ thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc tiêu thụ tốt. Ngược lại, mặt hàng cá ngừ chỉ đạt khoảng 57 triệu USD, giảm 14%, do chịu tác động trực tiếp từ những vướng mắc về MMPA và COA tại Mỹ.