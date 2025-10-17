Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Xuất hiện thị trường trọng điểm mới của cá tra Việt

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Brazil đang dần vươn lên thành thị trường trọng điểm mới của ngành cá tra Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng lớn. Dù vậy, để cá tra Việt tiếp tục khẳng định và mở rộng vị thế tại thị trường này vẫn còn nhiều thách thức các doanh nghiệp phải vượt qua.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, tiêu thụ cá tra tại Brazil đang tăng trưởng nhanh, khi thói quen ẩm thực của người dân bản địa dần thay đổi. Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil đạt 122 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Brazil đã trở thành 1 trong 3 điểm đến tiêu thụ lớn nhất của cá tra Việt.

catra.jpg
Chế biến cá tra xuất khẩu.

Tuy nhiên, VASEP cho rằng, cá tra xuất khẩu vào Brazil hiện vẫn tập trung vào phi lê đông lạnh, các sản phẩm giá trị gia tăng như cá tẩm bột, chả cá hay cá viên chiếm chưa nhiều. Trong khi người tiêu dùng Brazil đang dần ưa chuộng sản phẩm chế biến sẵn, tiện lợi.

Theo VASEP, Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối Mercosur (khối thị trường chung Nam Mỹ - gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay) đang được đẩy nhanh, dự kiến cuối năm nay xong giai đoạn khởi động. Đây được xem là cơ hội chiến lược để cá tra mở rộng thị trường vào Brazil và Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Brazil có khoảng cách địa lý xa, khiến chi phí logistics cao, thời gian vận chuyển kéo dài, làm giảm tính cạnh tranh của cá tra Việt. Ngoài ra, các yêu cầu của Brazil về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng cả những quy định riêng của nước này. Do vậy, doanh nghiệp phải đầu tư bài bản vào hệ thống kiểm soát chất lượng, nghiên cứu kỹ đặc thù thị trường và áp dụng quy trình phù hợp.

Bên cạnh đó, cá tra Việt phải cạnh tranh gay gắt từ cá rô phi và cá minh thái, gây áp lực lớn về giá cho sản phẩm cá tra.

VASEP nhìn nhận, Brazil đang khẳng định vai trò là thị trường trọng điểm mới của ngành cá tra Việt Nam với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng mở rộng lớn. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội khi FTA Việt Nam - Mercosur được ký kết và triển khai, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tối ưu chi phí và đầu tư cho sản phẩm giá trị gia tăng.

Trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Sự trở lại của nhu cầu tại Trung Quốc, Mỹ và một số thị trường Trung Đông đã góp phần củng cố vị thế của cá tra Việt Nam trên bản đồ thủy sản thế giới.

Cảnh Kỳ
#cá tra Việt Nam #thị trường Brazil #xuất khẩu cá tra #FTA Việt Nam-Mercosur #thị trường thủy sản #xuất khẩu cá tra Brazil #đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

