Cảnh lạ lùng tại siêu thị, trung tâm thương mại Hà Nội áp Tết

TPO - Trái với dự báo về cảnh chen chân mua sắm, lượng khách ở nhiều khu vực không quá đông, sức mua tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ ăn uống ngày Tết.

Tại các siêu thị lớn, khu vực thực phẩm tươi sống luôn là nơi nhộn nhịp nhất. Các quầy bánh kẹo, mứt Tết, hạt dưa, nước ngọt, bia và đồ khô cũng thu hút đông người lựa chọn. Xe đẩy hàng của nhiều gia đình đầy ắp thực phẩm, nhưng số lượng thường được tính toán vừa đủ dùng, tránh mua tràn lan như những năm trước.

Bánh kẹo Tết hút khách nhất trong khu vực siêu thị.

Nhiều loại hoa quả được siêu thị áp dụng chương trình khuyến mãi mạnh.

Nhân viên siêu thị trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) cho biết, lượng khách có tăng so với ngày thường, song không xảy ra tình trạng quá tải. Thậm chí, tại quầy thanh toán cũng diễn ra nhanh thay vì phải chờ cả tiếng như năm trước.

Nhiều người đi mua sắm theo danh sách đã chuẩn bị sẵn, vào siêu thị chọn nhanh các mặt hàng cần thiết rồi ra về. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá thực phẩm, tặng kèm sản phẩm gia dụng nhỏ cũng góp phần kích thích tiêu dùng, song mức chi tiêu vẫn thiên về tiết kiệm.

Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại, sự phân hóa giữa các khu vực khá rõ. Các khu vực thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện lại khá trầm lắng. Nhiều cửa hàng quần áo, giày... treo biển giảm giá sâu từ 30-70%, thậm chí xả hàng cuối năm, nhưng lượng khách vào mua không nhiều.

Quần áo treo biển giảm giá nhưng vắng bóng khách.

Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo cho biết, khách chủ yếu vào tham khảo mẫu mã, hỏi giá, ít người quyết định mua ngay. Xu hướng chung là người tiêu dùng ưu tiên ngân sách cho thực phẩm và các khoản chi bắt buộc trong dịp Tết, thay vì sắm sửa thêm đồ mới.

Chị Thu Nga (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, thu nhập gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung, công việc không ổn định như trước nên phải cân đối lại kế hoạch chi tiêu Tết. Thay vì sắm sửa nhiều quần áo mới, đồ trang trí hay sản phẩm mang tính hưởng thụ, tôi tập trung vào thực phẩm, quà biếu gọn nhẹ".

Nhân viên bán hàng "ngóng" khách sắm Tết.

Một số trung tâm thương mại cũng tăng cường trang trí Tết, tổ chức chương trình biểu diễn, hoạt động cho trẻ em nhằm thu hút khách. Dù vậy, không khí mua sắm không quá sôi động như kỳ vọng. Nhiều người dân chia sẻ năm nay họ chủ trương chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm tràn lan.

Áo dài Tết bày sẵn chờ khách mua.

Theo các đơn vị bán lẻ, xu hướng tiêu dùng dịp Tết đang thay đổi theo hướng thiết thực hơn. Hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn giữ vai trò chủ đạo, trong khi các nhóm hàng không thiết yếu chịu áp lực lớn về doanh số. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng nhưng cũng cho thấy Tết vẫn được chuẩn bị chu đáo, chỉ là cách chi tiêu đã gọn gàng và tính toán hơn.