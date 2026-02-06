Mua sắm trước Tết 2026: Chi tiêu thông minh hay gánh nặng tài chính?

Trước ngưỡng cửa Tết 2026, mua sắm không còn đơn thuần là câu chuyện đủ đầy mà trở thành bài toán cân đối tài chính của nhiều gia đình. Người tiêu dùng chuyển từ chi tiêu cảm tính sang cân nhắc giá trị dài hạn. Điều này đặt ra câu hỏi: chi tiêu thông minh hay tiếp tục tạo thêm gánh nặng tài chính?

Áp lực chi tiêu trong mùa cao điểm cuối năm

Những tháng cận Tết là giai đoạn nhạy cảm về tài chính đối với nhiều gia đình và người lao động trẻ. Bên cạnh các khoản chi thường nhật như ăn uống, đi lại, sinh hoạt, người tiêu dùng còn phải dành ngân sách cho hàng loạt nhu cầu mang tính thời vụ: quà biếu gia đình và đối tác, mua sắm trang trí nhà cửa, kế hoạch du xuân đầu năm,..

Những tháng cận Tết luôn được xem là giai đoạn “cao điểm chi tiêu” trong năm của người Việt

Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong tâm thế tiêu dùng. Thưởng Tết không còn được xem là “nguồn vốn” để sắm sửa, mà dần trở thành khoản dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu. Vì vậy, việc cân đối ngân sách trở thành ưu tiên hàng đầu. Mua sắm trước Tết, vì thế, không chỉ là thói quen tiêu dùng, mà thực sự trở thành một bài toán tài chính.

Thực tế, người tiêu dùng đang dần thay đổi “chiến thuật” mua sắm khi họ dần chi tiêu có tính toán hơn, dựa trên việc đánh giá kỹ các yếu tố như mức độ tiện lợi, giá trị sử dụng lâu dài và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng. Sự chuyển dịch này thể hiện rõ nét ở nhóm sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày - nơi người mua không chỉ quan tâm đến giá bán ban đầu, mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng về lâu dài.

Người tiêu dùng tập trung hơn vào hiệu quả lâu dài của sản phẩm

Ở góc độ rộng hơn, nhiều người đang tiếp cận mua sắm theo hướng “đầu tư cho chất lượng sống”. Những lựa chọn giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí trong dài hạn được ưu tiên, thay vì các khoản chi mang tính ngắn hạn hay chỉ phục vụ cảm xúc nhất thời trong dịp Tết.

Ưu đãi cuối năm – lời giải cho bài toán chi tiêu trước Tết

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với ngân sách, các chương trình ưu đãi cuối năm dần trở thành một phần trong chiến lược chi tiêu thông minh. Việc tận dụng các chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu, quà tặng đi kèm hay hình thức thanh toán linh hoạt giúp người mua giảm áp lực tài chính, đồng thời vẫn đáp ứng được những nhu cầu mua sắm cần thiết.

Đặc biệt với những khoản chi mang tính dài hạn như phương tiện di chuyển cá nhân, ưu đãi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tiếp cận những lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Chính vì vậy, thời điểm trước Tết thường được xem là “mùa mua sắm chiến lược” của nhiều gia đình và người trẻ đô thị, khi vừa có nhu cầu rõ ràng, vừa có nhiều chính sách hỗ trợ từ các thương hiệu.

Chương trình “Rước mã du Xuân - Đón lộc như ý”

Trong xu hướng đó, Yamaha Motor Việt Nam đang triển khai chương trình khuyến mại “Rước mã du Xuân – Đón lộc như ý” dành cho khách hàng mua xe từ ngày 1/1 đến 28/2/2026 trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng mua Yamaha Janus hoặc Yamaha LEXi sẽ được hỗ trợ chi phí đăng ký xe trị giá 2 triệu đồng. Đồng thời, tất cả khách hàng mua bất kỳ mẫu xe Yamaha đều nhận thêm 01 áo thun chính hãng Yamaha.

Yamaha Janus được định vị là mẫu tay ga đô thị dễ tiếp cận, hướng đến nhóm người dùng trẻ và người lần đầu sở hữu xe tay ga. Thiết kế của Janus theo phong cách gọn gàng, trung tính, với các đường nét bo tròn mềm mại, kích thước tổng thể nhỏ gọn giúp việc di chuyển trong phố đông và dắt xe trong không gian hẹp trở nên thuận tiện.

Yamaha Janus phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị

Janus sử dụng động cơ Blue Core 125cc cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cho cảm giác ga mượt, êm, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu thấp giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng trong dài hạn, đặc biệt với nhóm người dùng di chuyển hằng ngày. Ngoài ra, Janus được trang bị các công nghệ hiện đại như SmartKey (khóa thông minh), hệ thống Stop&Start System tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ nhằm tiết kiệm nhiên liệu, cùng cốp chứa đồ đủ lớn cho nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Trong khi đó, Yamaha LEXi được Yamaha định vị ở phân khúc cao hơn, hướng đến nhóm người dùng trẻ trưởng thành mong muốn một mẫu xe tay ga có thiết kế hiện đại, cảm giác lái tốt và nhiều công nghệ hỗ trợ. LEXi mang phong cách maxi-scooter với phần đầu xe lớn, mặt nạ góc cạnh và hệ thống đèn LED toàn phần, tạo cảm giác thể thao và khoẻ khoắn.

Yamaha LEXi vận hành ổn định ở nhiều dải tốc độ

Sử dụng động cơ Blue Core 155cc tích hợp van biến thiên VVA, Yamaha LEXi duy trì khả năng tăng tốc ổn định ở nhiều dải tốc độ. Trong điều kiện di chuyển đô thị, động cơ cho cảm giác bốc vừa đủ khi cần vượt xe hoặc tăng tốc nhanh, đồng thời vẫn đảm bảo độ mượt và tiết kiệm nhiên liệu cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, Yamaha LEXi được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như khóa thông minh Smart Key, màn hình hiển thị kỹ thuật số, cổng sạc thiết bị di động, cùng hệ thống đèn LED tăng khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm.

Janus và LEXi đại diện cho hai lựa chọn khác nhau nhưng cùng chung một điểm: hướng đến sự tiện lợi, hiệu quả vận hành và giá trị sử dụng dài hạn cho người dùng đô thị. Trải nghiệm ngay với ưu đãi lên đến 2.000.000 đồng và hàng loạt phần quà hấp dẫn khi mua dòng xe này của Yamaha từ nay đến hết 28/02/2026.

Tham khảo thêm thông tin về chương trình khuyến mãi tại: https://yamaha-motor.com.vn/khuyen-mai/chuong-trinh-khuyen-mai-ruoc-ma-du-xuan-don-loc-nhu-y/