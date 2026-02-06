Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VinFast VF 7 nhận giải “suv điện của năm” tại BBC Topgear India Awards 2026

P.V

Mẫu SUV thuần điện VinFast VF 7 đã được vinh danh với giải thưởng “SUV điện của năm” tại BBC TopGear India Awards 2026. Đây là một trong những hệ thống truyền thông ô tô có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên toàn Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận VF 7 là mẫu xe mang lại giá trị tổng thể vượt trội trong phân khúc, với sự cân bằng giữa mức giá, trang bị, thiết kế và hiệu suất vận hành, đồng thời khẳng định định hướng của VinFast trong việc phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Ấn Độ.

photo-1.jpg
Ông Tapan Ghosh (giữa), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải từ ban tổ chức BBC TopGear India Awards 2026..

BBC TopGear India Awards là chương trình giải thưởng thường niên uy tín được tổ chức bởi tạp chí BBC TopGear India, một trong những ấn phẩm ô tô hàng đầu tại Ấn Độ, và là thương hiệu được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Giải thưởng tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất, những sáng kiến nổi bật cùng những thành tựu tiêu biểu của ngành ô tô trong năm qua. Đây được xem là thước đo của ngành, tác động đến nhận thức người tiêu dùng và củng cố uy tín thương hiệu cho các mẫu xe cũng như nhà sản xuất được vinh danh.

Trong sự kiện năm nay, VinFast VF 7 đã gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ cách tiếp cận phát triển sản phẩm tập trung vào thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài, chi phí vận hành và mức độ an toàn. VF 7 được công nhận là mẫu xe đáp ứng vượt trội những kỳ vọng này, đồng thời nổi bật với các tiêu chuẩn cao về thiết kế, công nghệ, trang bị và hiệu suất.

Thuộc phân khúc C-SUV cao cấp, VF 7 có vẻ ngoài nổi bật với thiết kế đột phá theo triết lý “Vũ trụ phi đối xứng”. Mẫu xe mang đến sự hòa quyện của thiết kế cao cấp, công nghệ hiện đại, hệ thống an toàn toàn diện, và khả năng vận hành mạnh mẽ. VF 7 gần đây cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao BNCAP, qua đó khẳng định cam kết của VinFast trong việc xem an toàn là một trong những trụ cột cốt lõi của thương hiệu tại Ấn Độ. Với diện mạo khác biệt và giá trị nổi bật, VF 7 được kỳ vọng tạo dấu ấn rõ nét trong bối cảnh thị trường xe điện tại Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh.

Giải thưởng tại BBC TopGear India Awards 2026 là cột mốc quan trọng đối với VF 7, đồng thời bổ sung vào danh sách thành tích ngày một tăng của VinFast trong quá trình mở rộng quốc tế. Giải thưởng này còn phản ánh chiến lược nhất quán của VinFast trong việc đưa các mẫu xe điện cao cấp đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận giải ‘SUV điện của năm’ tại BBC TopGear India Awards 2026 vì đây là cột mốc đáng tự hào của VinFast. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng với chiến lược cung cấp các mẫu xe điện cao cấp với giá trị thiết thực, kết hợp thiết kế khác biệt, hiệu suất vận hành ưu việt, và tiêu chuẩn an toàn hàng đầu. Giải thưởng tiếp thêm động lực để chúng tôi không ngừng nâng cao tiêu chuẩn khi mang đến cho khách hàng Ấn Độ các giải pháp di chuyển hiện đại, an toàn và bền vững”.

Ông Ramesh Somani, Nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập Tập đoàn Exhibit & BBC TopGear India, chia sẻ: “Trong khuôn khổ BBC TopGear India Awards lần thứ 6, chúng tôi tôn vinh những cỗ máy và những bộ óc đang định hình tương lai ngành di chuyển tại Ấn Độ. Từ hiệu năng, yếu tố đổi mới sáng tạo, đến phát triển bền vững, các mẫu xe chiến thắng năm nay đã thiết lập chuẩn mực mới cao hơn bao giờ hết. Trong đó, VF 7 là hiện thân của một mẫu SUV điện được phát triển đầy thấu đáo và không thỏa hiệp, đúng với điều người tiêu dùng hôm nay đang tìm kiếm. Vì thế, xe xứng đáng được trao danh hiệu ‘SUV điện của năm - Lựa chọn của Ban Biên tập”.

Với chiến lược đầu tư bài bản, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ, tích hợp sản xuất, giải pháp tài chính, hạ tầng trạm sạc và dịch vụ hậu mãi nhằm mang đến trải nghiệm sở hữu xe điện liền mạch cho khách hàng. Định hướng bởi trọng tâm mạnh mẽ vào tính bền vững và đổi mới, cùng các sản phẩm như VF 7, VinFast tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh tăng tốc quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại một trong những thị trường ô tô năng động nhất thế giới./.

P.V
#VinFast VF 7

