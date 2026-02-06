'Xe chơi' Porsche 911 GT3 RS xuất hiện tại Hà Nội

TPO - Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền hình ảnh chiếc Porsche 911 GT3 RS (thế hệ 992.1) thứ ba xuất hiện tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, chiếc Porsche 911 GT3 RS được đưa tới đại lý ở Hà Nội để bàn giao cho chủ nhân là một doanh nhân trẻ. Đây là chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới thứ ba về Việt Nam và là chiếc đầu tiên có mặt tại Thủ đô.

Chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Thắng Văn Cao

Xe được nhập khẩu chính hãng tương tự hai chiếc trước đó từng có mặt tại Việt Nam. Nhưng khác với hai xe đầu tiên có màu trắng và đen, chiếc Porsche 911 GT3 RS mới xuất hiện sở hữu ngoại thất màu đỏ nổi bật, đi kèm bộ mâm đa chấu kép sơn bạc.

Dựa trên hình ảnh ngoại thất, chiếc Porsche 911 GT3 RS mới về Việt Nam không được trang bị gói Weissach Package trị giá gần 2,7 tỷ đồng như hai chiếc trước đó.

Gói trang bị tùy chọn cao cấp này này gồm nhiều chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon trần, lẫy chuyển số magnesium, thanh cân bằng khung gầm ở cả cầu trước và sau…

Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới sử dụng động cơ boxer 6 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L, cho công suất tối đa 518 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 465 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp với tỷ số truyền ngắn.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.1 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 296 km/h.

Mẫu xe thể thao Đức này có giá khởi điểm từ 17,69 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu Porsche 911 (mã 992.2) bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt từ tháng 3/2025 có giá từ 8,87 tỷ đến 13,59 tỷ đồng chưa bao gồm tùy chọn.