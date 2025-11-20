Porsche trình làng SUV điện với sạc không dây

Cayenne được coi là mẫu xe quan trọng nhất của Porsche ở thế kỷ 21 khi luôn là mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng kể từ năm 2002. Giờ đây, dòng SUV hạng sang này đã bước sang một trang mới với màn ra mắt của phiên bản thuần điện Cayenne Electric 2026.

Dòng Cayenne Electric được trang bị hai mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 402 mã lực ở chế độ thường và tăng lên thành 435 mã lực cùng mô-men xoắn 834 Nm ở chế độ Launch Control.

Bản Cayenne Turbo Electric cao cấp hơn sở hữu công suất 844 mã lực trong chế độ lái thông thường, và tăng vọt lên thành 1.139 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt Launch Control.

Sức mạnh giúp chiếc xe tăng tốc 0-97 km/h trong 2,4 giây, thấp hơn đáng kể so với 3,1 giây của chiếc Cayenne Turbo GT sử dụng động cơ đốt trong. Theo đó, Cayenne Turbo Electric đã trở thành chiếc xe sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của Porsche.

Ngoài sức mạnh, Cayenne Electric còn sở hữu khả năng phanh tái tạo ấn tượng với công suất thu hồi lên đến 600 kW. Porsche cho biết gần 97% các tình huống phanh có thể được xử lý hoàn toàn bằng mô-tơ điện, giúp tối ưu tuổi thọ hệ thống phanh truyền thống. Người dùng vẫn có thể nâng cấp lên phanh gốm hiệu suất cao Ceramic Composite dành riêng cho bản Turbo Electric.

Về vận hành, Cayenne Electric được trang bị hệ thống treo chủ động PASM tiêu chuẩn, trong khi bản Turbo có thêm hệ thống phân bổ lực kéo Porsche Torque Vectoring Plus. Cả hai đều có thể tuỳ chọn hệ thống đánh lái bánh sau và hệ thống treo Active Ride, sử dụng thanh chống lật chủ động, tương tự như trên Taycan và Panamera.

Xe sử dụng bộ pin 113 kWh và hệ thống điện 800 volt hỗ trợ sạc nhanh tối đa 400 kW, cho phép nạp từ 10% đến 80% pin chỉ trong 16 phút ở điều kiện lý tưởng.

Phạm vi hoạt động ước tính của Cayenne Electric rơi vào khoảng 640 km/lần sạc theo chuẩn WLTP ở châu Âu. Con số này có được một phần nhờ hệ thống khí động học chủ động với cánh gió ở mặt că-lăng và mui xe, vừa giảm lực cản, tăng độ bám đường vừa tối ưu quãng đường di chuyển.

Đáng chú ý, Cayenne Electric còn được cung cấp tùy chọn sạc không dây. Theo đó, người dùng chỉ cần đỗ xe đúng vị trí đế sạc cảm ứng đặt dưới nền, chiếc SUV sẽ tự động nạp pin với công suất tối đa 11 kW.

Về thiết kế, mẫu SUV điện này có phong cách gợi nhớ Macan Electric với phần đuôi bo tròn, phần đầu xe có đường nét mềm hơn so với Cayenne máy xăng. Xe có ca-pô thấp, đèn pha mỏng, đường nét thân xe sắc nét hơn và cửa sổ dùng kính không viền.

Điểm nhấn phía sau là dải đèn 3D cùng dòng chữ Porsche phát sáng. Phiên bản Cayenne Turbo Electric có thêm những chi tiết tương phản với màu xám Turbonite đặc trưng của Porsche.

Cayenne thuần điện được phát triển trên phiên bản kéo dài của nền tảng PPE từ Macan Electric, cho chiều dài cơ sở đạt 3.020 mm. Thông số này nhỉnh hơn so với Cayenne máy xăng, giúp tăng đáng kể không gian để chân ở hàng ghế sau.

Khoang lái của Cayenne Electric vẫn giữ tinh thần đặc trưng của Porsche: thể thao, cao cấp và tập trung vào trải nghiệm người lái. Bảng táp-lô gồm có đồng hồ kỹ thuật số OLED 14,3 inch, kết hợp cùng màn hình cong trung tâm tích hợp giải trí và điều hòa.

Màn hình phụ 14,9 inch cho hành khách phía trước là tùy chọn. Porsche vẫn giữ các nút cơ cho điều hòa và âm lượng, trong khi những chức năng còn lại chuyển sang điều khiển cảm ứng.

Porsche Cayenne Electric sẽ có mặt tại đại lý vào cuối mùa hè 2026, với giá khởi điểm từ 111.350 USD (khoảng 3 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp Cayenne Turbo Electric có giá từ 165.350 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng).