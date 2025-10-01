Hé lộ mẫu SUV mạnh nhất của Porsche

TPO - Với Cayenne thuần điện hoàn toàn mới, Porsche khẳng định đây sẽ là chiếc xe thương mại mạnh nhất của hãng.

Theo Motor1, dù đang điều chỉnh lại các mục tiêu về xe điện nhưng Porsche lại có tham vọng tạo đột phá với mẫu Cayenne Electric (EV) sắp ra mắt.

Đây là thế hệ thứ tư của Cayenne, đồng thời là mẫu xe thứ hai của Porsche sử dụng kiến trúc Premium Platform Electric (PPE) của tập đoàn Volkswagen, sau Macan. Tuy nhiên, đây không chỉ là một phiên bản phóng to của Macan EV.

Nguyên mẫu Porsche Cayenne EV.

Cụ thể, mẫu Cayenne thuần điện được trang bị hai mô-tơ điện với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong đó, mô-tơ điện đặt sau được làm mát bằng dầu trực tiếp, giúp duy trì hiệu suất cao. Chiếc SUV dự kiến có công suất hơn 1.000 mã lực ở bản Turbo, đánh dấu một bước tiến vượt bậc của Porsche trong lĩnh vực xe điện.

Porsche khẳng định đây sẽ là mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của thương hiệu. Như vậy, công suất thực của Cayenne EV khi ra mắt có thể vượt qua mốc 1.019 mã lực của Taycan Turbo GT - mẫu xe Porsche mạnh nhất hiện tại.

Mô-men xoắn cực đại của Cayenne EV có thể đạt 1.500 Nm, cho phép mẫu SUV điện này tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 3 giây và từ 0-200 km/h trong vòng chưa đầy 8 giây.

Mẫu Cayenne EV được trang bị pin 113 kWh với thiết kế hoàn toàn mới, mật độ năng lượng cao hơn Taycan. Xe hỗ trợ sạc nhanh 400 kW, cho phép nạp 10-80% chỉ trong khoảng 16 phút; bên cạnh tính năng sạc không dây tùy chọn đã được công bố.

Đáng chú ý, xe còn có khả năng phanh tái tạo lên tới 600 kW. Tất cả các yếu tố trên đem lại phạm vi di chuyển ước tính khoảng 600 km theo chu trình thử nghiệm châu Âu.

﻿ ﻿ Hình ảnh rò rỉ ngoại thất của Cayenne EV tại nhà máy Porsche ở Leipzig.

Cayenne EV sử dụng hệ thống treo khí nén bán chủ động, có thể điều chỉnh độ cao với bộ giảm xóc thích ứng. Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống Porsche Active Ride được cải tiến từ Panamera và Taycan, nhưng với bộ giảm xóc ống lớn hơn. Cải tiến này giúp nâng cao hiệu suất off-road, đi kèm một số tinh chỉnh phần mềm để tăng khả năng kiểm soát thân xe dù ở tốc độ cao.

Bên trong cabin, nội thất của Cayenne EV có sự nâng cấp so với Macan. Điểm nhấn chính là màn hình cong trung tâm, thiết kế đổ dốc về phía bệ tỳ tay, song vẫn duy trì nhiều nút bấm vật lý. Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống giả lập âm thanh của động cơ V8 nhằm tăng cảm giác phấn khích cho người lái.

Theo kế hoạch, Porsche Cayenne EV ra mắt toàn cầu vào cuối 2025. Trong khi đó, các bản máy xăng thế hệ mới giới thiệu trong năm 2026 và được bán song song cùng bản thuần điện.