Hyundai Palisade đời mới lập kỷ lục doanh số

TPO - Hyundai Motor cho biết dòng SUV cỡ lớn Palisade đã ghi nhận doanh số cao nhất từ trước đến nay trong 2025, nhờ sức hút của phiên bản mới và đặc biệt là biến thể hybrid.

Theo hãng xe Hàn Quốc, doanh số Palisade toàn cầu đạt 211.215 xe trong năm qua, tăng 27,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2018, doanh số hằng năm của Palisade vượt mốc 200.000 xe.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phiên bản thế hệ mới, mẫu xe bắt đầu được bán rộng rãi tại thị trường Bắc Mỹ từ tháng 5 năm ngoái. Trong vòng 8 tháng, Hyundai Motor đã xuất khẩu tổng cộng 101.608 xe, bao gồm 73.574 xe dùng động cơ xăng và 28.034 xe hybrid.

Hyundai Palisade cán mốc doanh số 200.000 chiếc trên toàn cầu ngay năm đầu ra mắt. Ảnh: TKH

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, doanh số Palisade hybrid thậm chí vượt qua bản động cơ xăng. Cụ thể, phiên bản hybrid đạt 38.112 xe bán ra, cao hơn 78% (khoảng 17.000 xe) so với 21.394 xe bản xăng.

Đáng chú ý, tính riêng tại Mỹ, gần 10.000 chiếc Palisade hybrid đã được tiêu thụ chỉ trong vòng 4 tháng. Kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các dòng xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu tại thị trường vốn ưa chuộng xe cỡ lớn, đặc biệt trong bối cảnh chương trình ưu đãi thuế cho xe điện đã bị chấm dứt.

Lợi thế của Hyundai Palisade hybrid nằm ở khả năng di chuyển hơn 1.000 km chỉ với một bình nhiên liệu. Phiên bản này sử dụng hệ truyền động thế hệ mới của Hyundai với hai mô-tơ điện, giúp cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cụ thể, hệ truyền động 2.5 Turbo Hybrid trên Palisade đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ khoảng 7 lít/100 km (bản dẫn động cầu sau, cấu hình 7/9 chỗ, mâm 18 inch), công suất hệ thống đạt 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.

Ở thế hệ mới, Palisade có không gian nội thất rộng rãi hơn cùng cấu hình linh hoạt 7-9 chỗ.

So với phiên bản 2.5 Turbo chạy xăng, hiệu suất nhiên liệu của Palisade hybrid tăng khoảng 45%, trong khi công suất và mô-men xoắn lần lượt cao hơn khoảng 19% và 9%.

Ngoài ra, chiều dài và chiều cao tổng thể đã tăng lần lượt 65 mm và 15 mm so với bản đời trước, mang đến không gian để đầu và chỗ để chân thoải mái hơn. Không gian hàng ghế sau cũng được đánh giá là rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu gia đình.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade vẫn đang bán bản cũ nhưng gần đây liên tục được giảm giá mạnh. Động thái này được cho là nhằm xả hàng để chuẩn bị đón thế hệ mới trong thời gian tới.

Với điện hóa, Hyundai Thành Công hiện đang phân phối mẫu Santa Fe Hybrid, bổ sung thêm lựa chọn xe 7 chỗ động cơ lai cho người dùng Việt. Không ngoại trừ khả năng mẫu Palisade cũng sẽ được cung cấp bản hybrid khi ra mắt thế hệ mới tại nước ta trong tương lai.