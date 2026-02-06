Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” phủ sóng Đắk Lắk, TP.HCM và Cà Mau

Sau 2 tuần bùng nổ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức, sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 7-8/2/2026 đồng loạt tại ba địa phương: Đắk Lắk, TP.HCM và Cà Mau.

“Đúng dịp để đổi xe đi chơi Tết”

Biết thông tin về chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” diễn ra vào cuối tuần này (7-8/2), anh Đức Tâm (phường Gò Vấp, TP.HCM) hồ hởi khi nghĩ đến cơ hội sớm chốt xe điện trước Tết Nguyên đán.

Anh cho biết, bản thân đã tham gia lái thử xe máy điện VinFast ở sự kiện diễn ra ngày 1/2 tại TP.HCM và vô cùng hài lòng. Anh quyết định sẽ bán chiếc xe xăng cũ hiện nay để đổi lấy xe điện tại sự kiện ở Emart Phan Huy Ích (phường An Hội Tây, TP.HCM) vào cuối tuần này.

“Cuối tuần vừa rồi chạy thử và thấy rất bất ngờ với xe điện. Xe chạy rất thích và dễ điều khiển, lại tiết kiệm. Ngay lúc đó đã muốn đổi ngay nhưng không mang theo xe cũ, tuần này quyết quay trở lại để một công đôi việc”, anh Tâm hào hứng nói.

Tại Cà Mau, chương trình Đổi xăng lấy điện cũng có hẹn với người dân Đất Mũi vào cuối tuần với chuỗi hoạt động hấp dẫn tại Vincom Cà Mau (phường An Xuyên). Tìm hiểu thông tin về sự kiện này trên trang fanpage Facebook của VinFast, anh Nguyễn Quốc Duy (phường Láng Tròn) cho biết sẽ trực tiếp tham dự. Chiếc xe xăng anh sử dụng đã hơn 7 năm, ngày càng tốn xăng và tốn nhiều chi phí sửa chữa.

“Tôi cũng tính đổi từ lâu nhưng vẫn còn lăn tăn vì chưa từng chạy thử xe điện. Có sự kiện tập trung như vậy, vừa được thẩm định xe cũ tại chỗ, vừa được lái thử để so sánh trực tiếp thì sẽ dễ đưa ra quyết định hơn”, anh Duy chia sẻ.

Tại Đắk Lắk, chị Lê Thảo Phương (phường Ea Kao) cho hay, điều khiến chị mong chờ nhất là cơ hội trải nghiệm nhiều mẫu xe trong cùng một không gian tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột).

“Không phải lúc nào ở tỉnh cũng có sự kiện đổi xe lớn thế này, tôi rất háo hức trải nghiệm vì nghiên cứu thông số, trang bị thấy quá tốt rồi, hiện tại muốn thử cảm giác cầm lái thật”. Chị Phương đã nhắm tới mẫu xe Evo Grand và dự định sẽ sắm ngay tại sự kiện để có xe mới chơi Tết.

Đổi xe điện tại chỗ, nhận ưu đãi liền tay

Tại mỗi địa điểm tổ chức, VinFast đều bố trí khu trưng bày và tư vấn các dòng xe máy điện đang được quan tâm như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X... Đây là những mẫu xe được thiết kế phù hợp cho nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh, sinh viên, người đi làm hằng ngày, đến các gia đình trẻ cần phương tiện di chuyển linh hoạt, tiết kiệm. Người tham dự có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, nghe tư vấn trực tiếp từ đội ngũ bán hàng và đặc biệt là trải nghiệm lái thử ngay tại khu vực sự kiện.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở quy trình thẩm định thu xe xăng cũ được thực hiện tại chỗ. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ kiểm tra, định giá minh bạch và tư vấn phương án đổi xe phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của từng khách hàng. Nhờ đó, toàn bộ hành trình từ “mang xe xăng đến” và “ra về cùng xe điện” có thể được rút gọn trong một không gian duy nhất.

Các khách hàng cũng sẽ được tư vấn về các chính sách ưu đãi hiện nay của nhà sản xuất, nhằm hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định phù hợp nhất. Theo đó, người mua xe máy điện VinFast hiện đang được áp dụng chính sách giảm 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe).

Bên cạnh đó, chương trình “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi, không yêu cầu vốn đối ứng cũng tiếp tục được triển khai, giúp người dùng dễ dàng sở hữu xe hơn bao giờ hết. Người mua xe hiện tại được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027 và được tham gia chương trình “Nhân Đôi Lộc Tết - Mua Xe Trúng Xe”. Đây là chương trình ưu đãi bom tấn đang được VinFast triển khai đến 31/3, mang tới cơ hội trúng 26 ô tô điện thông minh VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand cho mọi khách hàng mua xe máy điện.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế, quy trình đổi xe tiện lợi và chính sách tài chính linh hoạt, ngày hội “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” cuối tuần này được tin tưởng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người dân các tỉnh Đắk Lắk, TP.HCM và Cà Mau.