Vừa mở cửa, người dân đã chen chân vào siêu thị sắm Tết

TPO - Ngay từ thời điểm mở cửa, nhiều siêu thị tại TPHCM đã đông khách đến mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Người dân chủ động đi sớm để tránh cảnh chen lấn, chờ đợi kéo dài vào những ngày cận Tết.
Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), toàn hệ thống MM Mega Market chỉ phục vụ đến 12h trưa và tạm ngừng hoạt động từ chiều cùng ngày. Hệ thống này sẽ đóng cửa trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Trong 2 ngày 18 và 19/2 (mùng 2 và mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ rút gọn. Từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) trở đi, hệ thống này sẽ hoạt động bình thường.