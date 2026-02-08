Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Vừa mở cửa, người dân đã chen chân vào siêu thị sắm Tết

Phương Vy

TPO - Ngay từ thời điểm mở cửa, nhiều siêu thị tại TPHCM đã đông khách đến mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Người dân chủ động đi sớm để tránh cảnh chen lấn, chờ đợi kéo dài vào những ngày cận Tết.

tp-sieu-thi-uyen-phuong-17.jpg
Sáng sớm ngày cuối tuần, tại các hệ thống bán lẻ ở TPHCM như Co.op Mart, Go!, Emart, Satra, MM Mega Market... đã tấp nập người xếp hàng chờ bên ngoài. Ngay khi siêu thị vừa mở cửa, mọi người đã nhanh chân lấy xe đẩy, dạo quanh các quầy hàng mua sắm Tết.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-15.jpg
Bên trong, hàng hóa tươi ngon từ trái cây, rau củ, thịt cá... đã đầy ắp các quầy kệ, hầu hết các sản phẩm có chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Người dân tha hồ lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-11.jpg
Chưa đầy 30 phút mở cửa, dòng người đã nhộn nhịp mua sắm Tết thành hàng dài. "Những ngày này, lúc nào siêu thị cũng đông đúc nên tôi chọn đi mua sắm ngay khi cửa hàng vừa mở cửa để không phải chờ đợi lâu ở khâu thanh toán. Tuy nhiên, nhiều khách hàng khác cũng có tâm lý giống mình nên các lối đi cũng chật kín người" - chị Thanh Minh (ngụ phường Gia Định) chia sẻ.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-10.jpg
Để kích thích nhu cầu, các hệ thống bán lẻ còn tăng áp dụng ưu đãi như mua một tặng một, tặng quà, giảm giá lên tới 50% cho nhiều nhóm hàng Tết như bánh kẹo, mứt, hạt, trái cây sấy, nước giải khát, đồ uống, các sản phẩm chế biến sẵn... được ưu đãi lên đến 50%.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-8.jpg
Thực phẩm tươi sống tiếp tục là nhóm hàng chủ lực với mức giảm luân phiên đến 30% cho các mặt hàng thiết yếu như cá, thịt, rau củ và trái cây.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-1.jpg
Các siêu thị cũng tăng thời gian mở và đóng cửa giúp người dân mua sắm Tết thuận tiện hơn. Cụ thể, từ nay đến 12/2 (25 tháng Chạp), các siêu thị Co.opmart ở TPHCM mở cửa từ 7h – 22h; từ ngày 13 - 15/2 (26 - 28 tháng Chạp) mở cửa từ 6h – 23h. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), Co.opmart chỉ phục vụ đến 12h trưa và nghỉ toàn hệ thống vào ngày 17/2 (mùng 1 Tết).
tp-sieu-thi-uyen-phuong-2.jpg
Từ ngày 18 - 21/2 (mùng 2 đến mùng 5 Tết), chỉ một số siêu thị Co.opmart mở cửa từ 8h – 12h. Từ ngày 22/2 (mùng Sáu Tết), toàn hệ thống trở lại hoạt động bình thường.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-9.jpg
Từ ngày 10 - 15/2 (23 - 28 tháng Chạp), hệ thống MM Mega Market mở cửa bán đến 23h mỗi ngày. Riêng MM Mega Market An Phú sẽ bán xuyên đêm trong các ngày cao điểm trước Tết để giảm áp lực mua sắm dồn vào ban ngày.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-6.jpg
tp-z7465788101423-46248a01d48b4dce03ca7f73e5ef2970.jpg
Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), toàn hệ thống MM Mega Market chỉ phục vụ đến 12h trưa và tạm ngừng hoạt động từ chiều cùng ngày. Hệ thống này sẽ đóng cửa trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Trong 2 ngày 18 và 19/2 (mùng 2 và mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ rút gọn. Từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) trở đi, hệ thống này sẽ hoạt động bình thường.
z7500557420381-64ade53f4db4226afb0c77fb30e17c5a-8497.jpg
Đại diện Emart cho biết, các siêu thị thuộc hệ thống Emart hoạt động bình thường từ ngày 10 - 15/2 trong khung 7h – 23h. Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), hệ thống chỉ mở cửa buổi sáng (6h – 12h), nghỉ Tết trong 2 ngày 17 và 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết). Từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Emart mở cửa trở lại bình thường.
z7500558189007-99c024c2e5ea013962a72e7d06731f71.jpg
Hệ thống GO! điều chỉnh giờ hoạt động theo từng khu vực. Trước tết, đa số siêu thị GO! mở cửa trong khung 7h – 23h. Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), nhiều điểm bán của GO! chỉ phục vụ đến 12h. Toàn hệ thống GO! nghỉ bán trong ngày mùng 1 Tết, từ mùng 2 Tết sẽ mở cửa trở lại từ 10h ở một số siêu thị.
tp-sieu-thi-uyen-phuong-20.jpg
Các siêu thị mở thêm quầy phụ, tăng cường nhân viên để khách hàng được thanh toán khi mua sắm nhanh chóng, thuận lợi nhất
tp-sieu-thi-uyen-phuong-18.jpg
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết, sức mua đang tăng mạnh khi bước vào cao điểm Tết, nguồn cung hàng hóa dồi dào và giá cả cơ bản ổn định.
sieu-thi-uyen-phuong-16.jpg
Đặc biệt, các hệ thống phân phối hiện đại triển khai chương trình khuyến mãi sâu vào các ngày 27 và 28 tháng Chạp, nhằm hỗ trợ người lao động và người có thu nhập thấp, những người thường nhận lương, thưởng muộn có điều kiện mua sắm Tết đầy đủ. Các siêu thị và điểm bán trong chương trình bình ổn thị trường cam kết nguồn hàng phong phú, giá ổn định xuyên suốt trước và sau Tết.
Phương Vy
#Tết Bính Ngọ 2026 #mua sắm #Tết #siêu thị #đông nghịt #giảm giá #thực phẩm #xếp hàng #TPHCM #người tiêu dùng

