Bầu, bổ nhiệm nhân sự mới tại TPHCM

TPO - Trong tuần qua, HĐND TPHCM tiến hành công tác nhân sự với chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố. UBND TPHCM cũng trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

HĐND TPHCM có tân Phó Chủ tịch

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM tiến hành công tác nhân sự với chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 54 tuổi, quê quán TPHCM; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Phạm Văn Nghì giữ chức Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã bầu ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TPHCM, giữ chức Ủy viên UBND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Bổ nhiệm nhân sự các ban quản lý dự án

UBND TPHCM vừa tổ chức lễ trao quyết định cán bộ các ban quản lý dự án thuộc UBND TPHCM.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Minh được bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Các Phó Giám đốc gồm các ông: Võ Ngọc Sang, Lê Ngọc Hùng, Trịnh Linh Phương, Lê Hữu Dũng, Hoàng Trung Kiên, Trần Giàu, Nguyễn Văn Tứ và Đặng Cửu Phương.

UBND TPHCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Theo đó, ông Võ Đức Thanh giữ chức Giám đốc. Các Phó Giám đốc gồm các ông: Nguyễn Ngọc Văn, Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Trường, Dương Minh Thùy, Huỳnh Minh Hùng và Nguyễn Văn Tài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng trao quyết định và hoa chúc mừng các cá nhân. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Tại buổi lễ, UBND TPHCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM. Theo đó, ông Đậu An Phúc được bổ nhiệm Giám đốc; các Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Văn Trình, ông Vũ Tiến Sơn, ông Lâm Minh Kỳ, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, ông Văn Phú Thái, ông Lê Trọng Nghĩa, ông Nguyễn Minh Khánh, ông Nguyễn Công Danh, bà Võ Thị Thanh Hà, ông Nguyễn Toàn Thắng và ông Võ Văn Long.

Trong dịp này, UBND TPHCM cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đam, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TPHCM.

Bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng ở TPHCM

Sở GD&ĐT TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn).

Ông Ngô Hùng Cường, Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông) nhận chức vụ hiệu trưởng trường này.

Ông Nguyễn Trí Thành, Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực 2).

Bà Lê Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ông Huỳnh Văn Thành, giáo viên Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM còn trao quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển cho cán bộ quản lý các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 khác.