Lễ hội Xuân Bính Ngọ ở khu phố 'siêu giàu' tại TPHCM

TPO - Được diễn ra từ ngày 5/2 đến 1/3, Lễ hội Xuân Bính Ngọ tại khu Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM) gây được sự chú ý bởi nơi đây là khu vực thường được giới “siêu giàu” lựa chọn để sinh sống, trong đó có rất nhiều doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng cũng như các đại gia, các chính khách người nước ngoài.

Lễ hội Xuân Bính Ngọ diễn ra tại Nhà triển lãm Chillala, với diện tích hơn 1.000m². Sự kiện là một hành trình trải nghiệm đa giác quan với 3 mục tiêu chính:

Discover Tet Heritage (Khám phá Di Sản): Không gian nghệ thuật thị giác trưng bày các sản phẩm văn hóa Việt. Điểm nhấn là các khu vực Installation Art (nghệ thuật sắp đặt) độc bản, biến mỗi góc thành một tác phẩm nghệ thuật sống động để khách tham quan lưu giữ những khung hình Tết khác biệt.

Di sản qua nghệ thuật sắp đặt

Meet Local Artists (Gặp gỡ Nghệ Thuật): Tôn vinh sức sáng tạo nội địa thông qua các tác phẩm gốm, mây tre nứa và thủ công mỹ nghệ. Khách tham quan có cơ hội lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

Đặc biệt, không gian còn là nơi hội tụ và trưng bày rất nhiều tác phẩm hội họa từ nhiều họa sĩ với đa dạng các trường phái khác nhau. Mỗi bức tranh đều mang đậm dấu ấn cá nhân và tâm hồn Việt, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ngày Tết cổ truyền thông qua những nét vẽ đương đại đầy sức sống.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống được tôn vinh trong không gian mùa Xuân

Enjoy Festive Traditions (Trải nghiệm Tết xưa): Tái hiện những nét đẹp tinh thần của ngày Tết như Góc Ông Đồ xin chữ cầu an, các sản phẩm trò chơi dân gian như cờ cá ngựa, ô ăn quan, bầu cua,…được cách điệu mới mẻ.

Các trò chơi dân gian ngày Tết như Cá ngựa, Bầu cua, Ô ăn quan... cũng được trưng bày tại Lễ hội

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, nhiều khu vực Art Merchandise là nơi Ban tổ chức Lễ hội tuyển chọn những sản phẩm thủ công tinh tế, mang đậm dấu ấn bản sắc Việt, đồng hành và hỗ trợ các thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa giá trị của sản phẩm nội địa và lan tỏa giá trị bền vững đến cộng đồng.

Chùm ảnh Người dân nô nức trải nghiệm tại Lễ hội Xuân Bính Ngọ tại khu Thảo Điền:

Bông lúa, chậu cúc gợi nhớ những ngày Xuân ở miền quê

Cành đào khoe sắc bên Linh vật ngựa

2 mẹ con đang chụp hình selfie

Ông Đồ trẻ đang cho chữ

Du khách hào hứng với các trải nghiệm tại Lễ hội

Đội quân múa trống lễ đón chào du khách

Một du khách đang làm mẫu cho họa sĩ vẽ chân dung

Nhiều hàng thủ công mỹ nghệ được du khách quan tâm

Đội lân cũng đi chào du khách trong Lễ hội

Theo đại diện Ban tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ Thảo Điền: “Tết là thời điểm để tâm hồn ta được tắm trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Chillala không chỉ trưng bày hiện vật, chúng tôi trưng bày những câu chuyện di sản để người trẻ tự viết tiếp phần mình. Đây là dịp để nghệ thuật kết nối những thế hệ, giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh nội tại từ những giá trị cũ nhưng chưa bao giờ cũ”.