Waterpoint 2026: Tâm điểm du xuân mới của khu Tây HCM với chuỗi lễ hội Tết quy mô

Nếu đang tìm kiếm một điểm đến để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết theo cách nhẹ nhàng mà vẫn giàu trải nghiệm, Waterpoint trong tháng 2 này là cái tên đáng để chờ đợi. Sắc xuân, không gian trang trí và chuỗi hoạt động ngày Tết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp cho những buổi du xuân đầu năm.

Bản giao hòa văn hóa trong không gian đô thị

Bước sang những ngày đầu tháng 2, Waterpoint trở nên nhộn nhịp hơn khi toàn khu đô thị đồng loạt “thay áo mới”, mở ra một mùa xuân Bính Ngọ với không gian trải nghiệm đa sắc màu, kéo dài theo các trục cảnh quan ven sông.

Ngay từ lối vào, cổng chào Xuân Bính Ngọ với hình ảnh ngựa phi nước đại tạo ấn tượng thị giác rõ nét, gợi mở tinh thần chuyển động, bền bỉ và khát vọng khởi sắc trong năm mới. Dưới sự sắp đặt chỉn chu của đội ngũ kiến tạo, không gian Hội Hoa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 7/2 đến 28/2 hiện lên như một bức tranh đa sắc, nơi chất liệu dân gian được lồng ghép hài hòa trong bố cục kiến trúc hiện đại, phóng khoáng đặc trưng của đại đô thị bên sông Waterpoint.

Dọc theo đường hoa xuân rực rỡ, không gian lễ hội mở ra như một hành trình Tết quen thuộc, nơi các gian hàng nối tiếp nhau gợi lại ký ức những mùa xuân sum vầy. Từ góc trưng bày sinh vật cảnh, những quầy thủ công mỹ nghệ mộc mạc, đến khu ẩm thực với bánh dân gian và món ngon truyền thống, mỗi điểm dừng đều gợi lên cảm giác thân thương của Tết xưa – nơi cả gia đình cùng dạo bước, cùng thưởng thức và chia sẻ những khoảnh khắc bình dị.

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những hương vị và hình ảnh quen thuộc ấy giúp cư dân và du khách tìm lại cảm giác Tết rất gần, rất ấm – Tết của ký ức, của gia đình và những buổi quây quần đầu năm.

Không gian lễ hội còn thêm sinh động với những buổi biểu diễn acoustic nhẹ nhàng, nơi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, lắng nghe giai điệu mùa xuân và tận hưởng khoảnh khắc thư thả trong bầu không khí dễ chịu của khu đô thị.

Bên cạnh đó, cụm check-in “Mã đáo thành công” trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều gia đình trong những ngày đầu năm, như một cách gửi gắm lời chúc hanh thông, khởi sắc cho hành trình sắp tới. Từ đây, du khách có thể tiếp nối bước chân đến không gian “Trên bến dưới thuyền” – nơi nhịp sinh hoạt miền sông nước được tái hiện dung dị, với những chiếc thuyền chở đầy hoa xuân, tạo nên phông nền nên thơ để lưu giữ những khoảnh khắc áo dài rực rỡ sắc màu của Tết.

Sức hấp dẫn của lễ hội đến từ việc du khách không chỉ ghé qua để ngắm nhìn, mà còn được trực tiếp hòa mình vào không gian Tết với hàng loạt hoạt động tương tác: từ trò chơi dân gian, làm gốm, nặn tò he, vẽ nón lá đến xin chữ đầu xuân. Những trải nghiệm này diễn ra trong hai ngày 7 và 8/2, mang đến bầu không khí Tết rộn ràng, nơi tiếng cười trẻ nhỏ, những câu chuyện đầu năm và khoảnh khắc gia đình quây quần được cảm nhận trọn vẹn nhất.

Sau hai ngày này, cung đường hoa xuân vẫn tiếp tục mở cửa đến hết ngày 28/2, dành cho những ai muốn thong thả dạo bước, ngắm hoa và lưu giữ khoảnh khắc đầu năm trong không gian rực rỡ sắc xuân.

Điểm hẹn đa văn hóa, thêm lý do để hẹn nhau ghé Waterpoint đầu năm

Sức hút của mùa lễ hội tại Waterpoint không chỉ đến từ không khí Tết quen thuộc, mà còn được tiếp nối bằng những trải nghiệm đa văn hóa đầy bất ngờ. Bên cạnh mạch chảy Tết Việt, ngày 7/2, không gian làng Việt Nhật mở ra một lát cắt văn hóa tinh tế với trà đạo, thư pháp, nặn bánh truyền thống và những hồi trống Taiko rộn ràng, mang theo nhịp điệu tươi mới của mùa xuân.

Sự giao thoa được sắp đặt vừa đủ để mỗi trải nghiệm đều có điểm nhấn riêng, tạo nên những khoảnh khắc khác biệt trong hành trình du xuân. Chỉ trong một buổi ghé thăm, du khách có thể khám phá và cảm nhận những nét đẹp văn hóa khác biệt, để mỗi bước chân tại Waterpoint trở thành một kỷ niệm đầu năm đáng nhớ.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với màn trình diễn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa 29 Tết, khi cư dân và du khách cùng hội tụ để chào đón khoảnh khắc giao thoa năm cũ – năm mới. Giữa không gian rộng mở, thoáng đãng hiếm có tại khu vực phía Tây TP.HCM, những ánh pháo rực sáng trên bầu trời đã khép lại năm cũ bằng cảm xúc trọn vẹn và mở ra một mùa xuân đầy hứng khởi.

Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những khoảnh khắc được cùng gia đình dạo bước, cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đầu năm hay ngắm nhìn mùa xuân khẽ chạm vào từng góc phố trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Tại Waterpoint, mùa xuân không chỉ hiện hữu qua sắc hoa hay ánh đèn lễ hội, mà còn được cảm nhận trong từng nhịp sống gắn kết cộng đồng.

Nếu đang tìm kiếm một nơi để đón Tết theo cách nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn và nhiều cảm xúc hơn, Waterpoint mời gọi bạn ghé thăm, dành thời gian tận hưởng không khí đầu năm và lưu giữ những ký ức đẹp bên những người thân yêu. Bởi đôi khi, Tết trọn vẹn nhất chính là khi ta có một khoảng dừng đủ lâu để cảm nhận và sẻ chia.