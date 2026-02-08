Cá chép tiễn ông Công ông Táo: Giá giảm mạnh, chợ vắng tanh

TPO - Cận kề ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo, trái ngược với cảnh tấp nập mọi năm, chợ cá lớn nhất Hà Nội tại Yên Sở (Hoàng Mai) khá ảm đạm. Dù giá cá chép giảm mạnh so với năm trước, nhiều tiểu thương sốt ruột vì sức mua yếu ớt.