Cá chép tiễn ông Công ông Táo: Giá giảm mạnh, chợ vắng tanh

TPO - Cận kề ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo, trái ngược với cảnh tấp nập mọi năm, chợ cá lớn nhất Hà Nội tại Yên Sở (Hoàng Mai) khá ảm đạm. Dù giá cá chép giảm mạnh so với năm trước, nhiều tiểu thương sốt ruột vì sức mua yếu ớt.
Theo các tiểu thương, nguồn hàng chủ yếu được nhập về từ các vựa nuôi lớn như Nam Định, Hải Dương và Hà Nam.
"Giá giảm mà chẳng có ai mua, chỉ thương lái lấy hàng, người mua lẻ không có", chị Thùy Anh nói và cho biết tình hình năm nay rất ảm đạm, chợ vắng tanh.
Chị Nga (51 tuổi) - một tiểu thương khác tại chợ cá Yên Sở - cho biết, giá cá bán lẻ hiện tại cũng nằm ở mức khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg cho cả khách mua buôn lẫn mua lẻ.