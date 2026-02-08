Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cá chép tiễn ông Công ông Táo: Giá giảm mạnh, chợ vắng tanh

Lộc Liên

TPO - Cận kề ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo, trái ngược với cảnh tấp nập mọi năm, chợ cá lớn nhất Hà Nội tại Yên Sở (Hoàng Mai) khá ảm đạm. Dù giá cá chép giảm mạnh so với năm trước, nhiều tiểu thương sốt ruột vì sức mua yếu ớt.

tp-ca-ong-cong-ong-tao-8.jpg
Khảo sát từ trưa đến chiều nay (8/2, tức 21 tháng Chạp) tại chợ cá Yên Sở﻿, mặt hàng cá chép đỏ - được coi là phương tiện không thể thiếu để tiễn Táo quân về trời - năm nay có mức giá khá "mềm".
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-7.jpg
Theo các tiểu thương, nguồn hàng chủ yếu được nhập về từ các vựa nuôi lớn như Nam Định, Hải Dương và Hà Nam.
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-26.jpg
Chị Thùy Anh (32 tuổi), một tiểu thương có 12 năm kinh doanh tại chợ cá Yên Sở chia sẻ, năm nay có sự sụt giảm đáng kể về giá cả cá chép đỏ. Nếu như năm ngoái giá cá chép đỏ lên tới 180.000 đồng/kg thì năm nay mức giá bán lẻ﻿ chỉ dao động quanh ngưỡng 90.000 - 110.000 đồng/kg. Đối với khách mua buôn, mức giá còn có thể giảm sâu hơn nữa.
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-9.jpg
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-15.jpg
"Giá giảm mà chẳng có ai mua, chỉ thương lái lấy hàng, người mua lẻ không có", chị Thùy Anh nói và cho biết tình hình năm nay rất ảm đạm, chợ vắng tanh.
tp-ca-ong-cong-ong-tao-17.jpg
Chị Nga (51 tuổi) - một tiểu thương khác tại chợ cá Yên Sở - cho biết, giá cá bán lẻ hiện tại cũng nằm ở mức khoảng 100.000 - 110.000 đồng/kg cho cả khách mua buôn lẫn mua lẻ.
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-24.jpg
Mặc dù giá cả hạ nhiệt nhưng không khí mua sắm tại chợ cá lớn nhất Hà Nội﻿ lại không mấy khả quan. Chị Nga cho biết so với những năm cao điểm như 2020-2021, lượng khách năm nay chậm hơn hẳn.
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-29.jpg
Các tiểu thương đều chung nhận định rằng, nguyên nhân cá chép đỏ “ế” chính là do khó khăn kinh tế chung.
tp-ca-ong-cong-ong-tao-5.jpg
Anh Vương (46 tuổi) và chị Chung (55 tuổi) là những tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ cá Yên Sở đều cho rằng năm nay dân buôn bán đang phải cố gắng cầm cự qua Tết. Cũng theo hai tiểu thương này, không chỉ cá ông Công ông Táo﻿ mà các loại cá phục vụ Tết khác cũng đều trong tình trạng ế ẩm.
tp-ca-ong-cong-ong-tao-10.jpg
Anh Vương so sánh, mọi năm các loại cá phục vụ Tết như trắm cỏ giá 90.000 đồng/kg, năm nay giảm xuống còn 55.000 đồng/kg (đối với loại cá lớn 7kg/con) nhưng vẫn không có người mua.
tp-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-10.jpg
tp-ca-ong-cong-ong-tao-16.jpg
Sự ảm đạm của thị trường khiến các tiểu thương không khỏi lo lắng về đầu ra cho số hàng đã nhập. Cả chị Thùy Anh, chị Nga, anh Vương và chị Chung đều cho biết rủi ro mùa cá chép đỏ cho Tết﻿ ông Công ông Táo năm nay là rất lớn. Khi được hỏi về phương án xử lý nếu không bán hết hàng, các tiểu thương chỉ biết cười trừ nói: "Không bán hết thì chỉ có đi phóng sinh ở cầu Thanh Trì thôi".
Lộc Liên
