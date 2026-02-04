Sàn vàng, trung tâm giao dịch bất động sản dự kiến vận hành trước ngày 10/2

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, trước ngày 10/2 có thể đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, tại phiên họp thường kỳ, các thành viên Chính phủ nhìn nhận tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng; cùng với đó là sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỷ giá, lãi suất. Bên cạnh đó, giá vàng, bạc thời gian qua có sự biến động mạnh.

Sàn giao dịch vàng dự kiến sẽ vận hành trước ngày 10/2. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho hay, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội…; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết.

“Phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh trong nhiều năm qua, sàn giao dịch vàng được kỳ vọng sẽ mở lối minh bạch hóa thị trường. Một số chuyên gia cho rằng, vấn đề then chốt không chỉ nằm ở việc có hay không có sàn giao dịch vàng mà phải xác định rõ phạm vi vàng cần được quản lý.

Cũng có ý kiến cho rằng, để giảm rủi ro hệ thống, cần từng bước công khai dữ liệu tích trữ vàng trong nền kinh tế và chấm dứt các quan hệ vay - mượn bằng vàng vốn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trước đó, tại công điện ngày 24/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá và xem xét đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1/2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng nhiều lần thúc giục Chính phủ sớm có giải pháp và lộ trình phù hợp nhằm ổn định thị trường vàng.

Việc đưa sàn giao dịch vàng vào vận hành ngay trong tháng 2/2026 được kỳ vọng sẽ ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của giá vàng thời gian qua, góp phần làm minh bạch hóa thị trường vàng, thu hẹp đầu cơ, thao túng và từng bước đưa nguồn lực vàng trong dân vào nền kinh tế.