Hiện trường gia cố nhịp 18 cầu Long Biên sau lệnh dừng tàu

TPO - Phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nhịp 18, ngành đường sắt đã lệnh dừng tàu khẩn cấp qua cầu Long Biên (Hà Nội) và phong tỏa hiện trường để gia cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VIDEO: Công trường sửa chữa, gia cố nhịp 18 cầu Long Biên sau sự cố hư hỏng.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vào lúc 18h15 ngày 2/2/2026, Công ty CP Đường sắt Hà Hải – đơn vị quản lý cầu Long Biên đã phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng (khu vực giữa Ô10 và Ô11) thuộc nhịp 18.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Hà Nội – Gia Lâm, điều chỉnh lộ trình tàu khách và tàu hàng. Hiện công tác sửa chữa khẩn cấp nhịp 18 đang được triển khai, gồm thay thế toàn bộ bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng; dự kiến hoàn thành ngày 11/2, sau đó tiến hành thử tải cầu.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng 7/2, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị, vật liệu chuyên dụng đã được huy động, khẩn trương triển khai sửa chữa, gia cố nhịp 18 cầu Long Biên.

Công nhân đường sắt thay thế các bản thép tiếp điểm, gia cố nhịp cầu trong quá trình sửa chữa.

Dọc nhịp cầu, máy hàn, thiết bị nâng và các phương tiện chuyên dụng được huy động cho công tác gia cố.

Các trụ tạm gia cố đã được lắp đặt.

Công nhân làm việc liên tục tại khu vực nhịp cầu, triển khai phương án sửa chữa, gia cố kết cấu thép.

Sự cố cầu Long Biên đã gây tác động dây chuyền đến hệ thống vận tải phía Bắc, đe dọa gián đoạn vận chuyển hàng hóa và hành khách từ các tuyến Lào Cai, Hải Phòng về Hà Nội. Trước tình hình đó, ngành đường sắt đã khẩn trương triển khai phương án thay thế nhằm bảo đảm thông suốt giao thông.

Dự kiến đến ngày 11/2/2026, việc thay thế các bản thép tiếp điểm mới hoàn thành. Sau đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành thử tải cầu; nếu kết quả thử tải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn, ngành đường sắt sẽ cho phép chạy tàu nhẹ qua cầu.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, được khởi công tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902. Công trình dài khoảng 1.700m, ban đầu gồm 19 nhịp dàn thép với đường sắt ở giữa và hai lối dành cho người đi bộ hai bên.