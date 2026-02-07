Chuẩn bị ô tô đi chơi Tết cần kiểm tra những gì?

TPO - Việc kiểm tra ô tô trước hành trình du xuân dịp Tết Nguyên đán nhằm giúp xe vận hành ổn định, tránh sự cố không đáng có và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu di chuyển bằng ô tô cá nhân tăng cao, đặc biệt là các hành trình đường dài về quê hoặc du lịch đón Tết.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia kỹ thuật, việc kiểm tra xe toàn diện trước khi khởi hành là khâu quan trọng để hạn chế rủi ro hỏng hóc dọc đường và đảm bảo an toàn.

Lốp xe

Lốp xe là một trong những bộ phận quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn và hiệu suất vận hành của ô tô. Do thường xuyên tiếp xúc với mặt đường, lốp cũng là chi tiết dễ bị hao mòn và hư hỏng nhất. Vì vậy, chủ xe cần kiểm tra kỹ bề mặt lốp, độ mòn và áp suất trước mỗi chuyến đi dài.

Áp suất lốp cần được duy trì đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất để đảm bảo khả năng bám đường, độ ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Lốp non hơi hoặc quá căng không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành, tăng mức tiêu hao nhiên liệu mà còn đẩy nhanh quá trình mài mòn, tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp, đặc biệt khi xe chạy tốc độ cao hoặc chở nặng.

Khoang động cơ

Động cơ được ví như “trái tim” của chiếc xe, do đó việc kiểm tra trước chuyến đi xa là vô cùng cần thiết. Tài xế có thể khởi động xe, để máy nổ không tải khoảng một phút rồi đạp ga nhẹ, quan sát vòng tua máy và khói xả, đồng thời lắng nghe tiếng động cơ và cảm nhận độ rung để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, dầu động cơ và nước làm mát là hai hạng mục quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành ổn định khi xe chạy đường dài. Chủ xe cần kiểm tra mức dung dịch qua que thăm hoặc vạch báo trên bình chứa, đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu.

Nếu phát hiện dầu bẩn, có mùi lạ hoặc nước làm mát cạn, cần bổ sung hoặc thay thế kịp thời. Các bộ phận liên quan như lọc gió, bugi cũng nên được kiểm tra để đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru.

Hệ thống phanh

Phanh đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát tốc độ và đảm bảo an toàn khi di chuyển. Do đó, đây là hạng mục không thể bỏ qua trước mỗi chuyến đi xa. Chủ xe cần chú ý kiểm tra má phanh, đĩa phanh, dầu phanh và bộ trợ lực.

Những dấu hiệu như đèn báo phanh sáng, bàn đạp phanh quá cứng hoặc quá nhẹ, phanh không ăn, phát ra tiếng kêu lạ hoặc vô-lăng rung khi phanh đều cho thấy hệ thống phanh có vấn đề và cần được kiểm tra, sửa chữa ngay để tránh rủi ro.

Hệ thống treo và tay lái

Hệ thống treo và tay lái ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và cảm giác lái, đặc biệt khi xe di chuyển đường dài. Người dùng có thể nhận biết hư hỏng thông qua các dấu hiệu như xe rung lắc, phát tiếng động lạ, gõ lạch cạch khi đi qua đoạn đường xấu.

Ngoài ra, cần kiểm tra các giảm xóc xem có hiện tượng rò rỉ dầu hay không. Nếu xe có xu hướng bị lệch lái, chao đảo khi chạy tốc độ cao, rất có thể thước lái đã bị sai lệch và cần được cân chỉnh tại xưởng dịch vụ.

Ắc-quy và hệ thống chiếu sáng

Ắc-quy cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống khởi động và thiết bị điện trên xe. Chủ xe có thể sử dụng vôn kế để kiểm tra điện áp hoặc quan sát mắt báo trên bình ắc-quy. Nếu mắt báo chuyển sang màu xanh lục, bình vẫn hoạt động tốt.

Ngoài ra, cần kiểm tra tình trạng rò rỉ, nứt vỡ hoặc ăn mòn tại các đầu cực để tránh sự cố giữa hành trình. Song song đó, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cần được kiểm tra bằng cách bật thử các chế độ đèn và quan sát khả năng hoạt động. Đèn pha cần được lau sạch để đảm bảo tầm nhìn tốt trong điều kiện thiếu sáng.

Nước rửa kính và gạt mưa

Khả năng quan sát đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn. Trước chuyến đi dài, chủ xe cần kiểm tra mức nước rửa kính và tình trạng thanh gạt mưa. Nên sử dụng dung dịch rửa kính chuyên dụng để đảm bảo kính lái luôn sạch và trong.

Thanh gạt mưa cần hoạt động trơn tru, không để lại vệt bẩn hoặc gây trầy xước kính. Ngoài ra, cần vệ sinh sạch bụi bẩn bám dưới lưỡi gạt. Chủ xe cũng nên kiểm tra và điều chỉnh gương chiếu hậu, hệ thống camera và cảm biến xung quanh xe (nếu có) để tối ưu tầm nhìn và nâng cao mức độ an toàn.

Kiểm tra xe ô tô điện

Tương tự xe động cơ đốt trong, người sử dụng ô tô điện cũng cần thường xuyên kiểm tra các bộ phận quan trọng như hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa và các hệ thống an toàn. Tuy nhiên, do sử dụng động cơ điện và pin làm nguồn năng lượng chính, ô tô điện có những yêu cầu chăm sóc, bảo dưỡng riêng, đòi hỏi người dùng đặc biệt quan tâm đến hệ thống pin, động cơ điện và chất làm mát pin.

Theo đó, chủ xe cần theo dõi tình trạng pin, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường như nóng chảy, biến dạng hay rò rỉ. Việc kiểm tra hệ thống pin đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và đảm bảo an toàn, vì vậy nên đưa xe đến các trung tâm dịch vụ chính hãng hoặc xưởng bảo dưỡng uy tín để được hỗ trợ.

Trước mỗi chuyến đi dài, đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết, người dùng nên kiểm tra mức pin còn lại và sạc đầy để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn.

Về động cơ điện, một số chi tiết như ổ trục, dây dẫn điện, vòng bi và các đầu nối vẫn cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Việc vệ sinh và bôi trơn các chi tiết cần thiết cũng góp phần duy trì hiệu suất và độ bền của động cơ.

Bên cạnh đó, chất làm mát pin đóng vai trò tương tự như nước làm mát trên xe động cơ xăng, dầu. Chủ xe cần thường xuyên kiểm tra và bổ sung dung dịch này nhằm duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu cho pin và động cơ điện, qua đó đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định.