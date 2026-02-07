Toyota thay lãnh đạo cấp cao

TPO - Toyota Motor vừa ra thông báo Tổng giám đốc điều hành (CEO) Koji Sato sẽ từ chức và được thay thế bởi Giám đốc tài chính (CFO) Kenta Kon, đánh dấu lần thay đổi CEO thứ hai của hãng trong vòng 3 năm.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4. Theo đó, ông Sato sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch cùng một chức danh mới được thành lập là Giám đốc công nghiệp (Chief Industry Officer – CIO).

“Với cơ cấu lãnh đạo mới, ông Sato sẽ tập trung vào các vấn đề mang tính toàn ngành, bao gồm cả Toyota, trên cương vị Phó chủ tịch và CIO, trong khi ông Kon sẽ tập trung điều hành hoạt động nội bộ với vai trò Chủ tịch kiêm CEO”, Toyota cho biết trong thông cáo.

Ông Kenta Kon (phải) sẽ kế nhiệm ông Koji Sato đảm nhiệm chức CEO của Toyota. Ảnh: Bloomberg

Ông Koji Sato được bổ nhiệm làm CEO Toyota vào năm 2023, kế nhiệm vị lãnh đạo kỳ cựu Akio Toyoda. Dưới thời ông Sato, Toyota đã bám sát hướng tiếp cận đa dạng hệ truyền động thay vì chạy theo xu hướng xe điện.

Điều này đã đem lại hiệu quả khi cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tăng 111% dưới sự lãnh đạo của Sato, theo InsideEVs.

Về phần tân CEO Kenta Kon, vị lãnh đạo này có sự nghiệp gần như gắn hoàn toàn với lĩnh vực tài chính – kế toán, từng bước thăng tiến qua nhiều vị trí quan trọng liên quan tới quản trị tài chính của tập đoàn.

Việc bổ nhiệm ông Kenta Kon làm CEO đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2009, Toyota bổ nhiệm một người không phải là chuyên gia về ô tô vào vị trí đứng đầu.

Phó chủ tịch điều hành Yoichi Miyazaki sẽ đảm nhận vị trí CFO thay ông Kon. Trong khi đó, Toyota dự kiến tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hội đồng quản trị vào tháng 6/2026, với việc ông Kon gia nhập hội đồng quản trị và ông Sato rút khỏi vị trí này.

Dưới thời CEO Koji Sato, Toyota đã gặt hái thêm nhiều thành công với các loại xe hybrid. Ảnh: Auto News

Toyota cho biết các thay đổi nhân sự sẽ giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt nhiều thách thức, đồng thời thúc đẩy chiến lược chuyển mình thành một tập đoàn di chuyển đa dạng.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Toyota tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa, bao gồm xe điện và xe hybrid. Hãng cho biết các dòng xe điện hóa đã chiếm gần một nửa tổng doanh số bán lẻ trong ba quý đầu năm tài chính, với động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe hybrid tại các thị trường như Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Theo Nikkei, hãng xe Nhật này có kế hoạch tăng sản lượng xe hybrid và hybrid cắm sạc lên khoảng 6,7 triệu chiếc vào năm 2028, cao hơn 30% so với 2026.

Về sản lượng toàn cầu, Toyota đang đặt mục tiêu đạt khoảng 11,3 triệu xe vào năm 2028, cao hơn khoảng 10% so với kế hoạch năm 2026. Xe hybrid sẽ chiếm khoảng 60% sản lượng, tăng từ khoảng 50% trong năm nay.