Người dân Đà Nẵng cười nghiêng ngả xem 'bịt mắt bắt vịt'

TPO - Giữa không khí rộn ràng của Lễ hội Tết Việt, cuộc thi “bịt mắt bắt vịt” trở thành điểm nhấn sôi động. Những pha vồ hụt, va vào nhau khiến cả sân thi đấu vang lên tiếng cười giòn giã, người lớn trẻ nhỏ đều hào hứng cổ vũ.
Các vận động viên được bịt chặt mắt bằng dải băng đen, mỗi vận động viên đại diện cho một cụm thi của các khu dân cư trên địa bàn.
Những pha vồ vịt hụt, vồ nhau, ngã đè lên nhau... của các vận động viên khiến người dân thích thú. Khu vực sân thi đấu vang vọng tiếng reo hò, những tràng cười nghiêng ngả.
Người dân nhiệt tình cổ vũ, chỉ dẫn cho các vận động viên đang mải miết bắt vịt trong sân thi đấu. Chen chân cổ vũ, bà Nguyễn Thị Đào (tổ 65 HTĐ, phường Cẩm Lệ) thích thú dùng điện thoại để quay lại những pha bắt vịt "có một không hai".
Bên cạnh bịt mắt bắt vịt, nhiều cuộc thi hấp dẫn cũng được tổ chức như thi nấu bánh chưng - bánh tét, viết thư pháp, soạn mâm ngũ quả, trò chơi dân gian... thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm, thi đấu.