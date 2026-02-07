Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân Đà Nẵng cười nghiêng ngả xem 'bịt mắt bắt vịt'

Giang Thanh

TPO - Giữa không khí rộn ràng của Lễ hội Tết Việt, cuộc thi “bịt mắt bắt vịt” trở thành điểm nhấn sôi động. Những pha vồ hụt, va vào nhau khiến cả sân thi đấu vang lên tiếng cười giòn giã, người lớn trẻ nhỏ đều hào hứng cổ vũ.

Người dân Đà Nẵng vây kín sân xem 'bịt mắt bắt vịt' ở lễ hội Tết Việt. Video: Giang Thanh
tp-bit-mat-bat-vit-12.jpg
Sáng 7/2, trong khuôn khổ Lễ hội Tết Việt do UBND phường Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng﻿), hàng trăm người dân hào hứng cổ vũ cuộc thi "bịt mắt, bắt vịt" đầy thú vị. Những pha vồ vịt hụt khiến khán giả có tràng cười nghiêng ngả. Ảnh: Giang Thanh.
tp-bit-mat-bat-vit-4.jpg
Sân thi đấu được ban tổ chức quây tôn kín. Dù trời nắng nhưng rất đông người dân đứng chật kín quanh khu vực sân thi đấu để cổ vũ cho các vận động viên trong phần thi độc đáo này.
tp-bit-mat-bat-vit-19.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-1.jpg
Các vận động viên được bịt chặt mắt bằng dải băng đen, mỗi vận động viên đại diện cho một cụm thi của các khu dân cư trên địa bàn.
tp-bit-mat-bat-vit-9.jpg
Sau khi đại diện ban tổ chức thả vịt, các vận động viên bắt vịt, ai bắt được sớm nhất là người giành chiến thắng. Vòng loại gồm 3 lượt thi đấu, mỗi lượt thả 2 con vịt, 2 người giành chiến thắng trong mỗi lượt tranh tài tại vòng chung kết.
tp-bit-mat-bat-vit-11.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-21.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-26.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-20.jpg
Những pha vồ vịt hụt, vồ nhau, ngã đè lên nhau... của các vận động viên khiến người dân thích thú. Khu vực sân thi đấu vang vọng tiếng reo hò, những tràng cười nghiêng ngả.
tp-bit-mat-bat-vit-22.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-24.jpg
Người dân nhiệt tình cổ vũ, chỉ dẫn cho các vận động viên đang mải miết bắt vịt trong sân thi đấu. Chen chân cổ vũ, bà Nguyễn Thị Đào (tổ 65 HTĐ, phường Cẩm Lệ) thích thú dùng điện thoại để quay lại những pha bắt vịt "có một không hai".
tp-bit-mat-bat-vit-23.jpg
"Tôi mới chuyển về khu dân cư này sinh sống, đây là lần đầu được xem cuộc thi độc đáo này. Ai ai cũng cười lăn cười bò vì những pha vồ vịt hụt. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc của Tết cổ truyền, cuộc thi này trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người lớn, trẻ nhỏ, đem lại không khí rộn ràng, phấn khởi cho Lễ hội Tết Việt﻿", bà Đào nói.
tp-bit-mat-bat-vit-13.jpg
"Bịt mắt bắt vịt" là cuộc thi thường xuyên được tổ chức trong các hoạt động cộng đồng trên địa bàn phường, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân bởi không khí vui tươi.
tp-bit-mat-bat-vit-8.jpg
Xuất sắc giành giải nhất cuộc thi, ông Đinh Viết Chiến (tổ 53 HTĐ, phường Cẩm Lệ) hào hứng khoe "chiến lợi phẩm". "Từ nhỏ, tôi đã quen với việc đồng áng. Bởi vậy khi tham gia cuộc thi này, tôi không gặp quá nhiều khó khăn, vòng thi nào cũng hoàn thành sớm. Sự cổ vũ nhiệt tình của bà con cũng giúp các vận động viên có thêm động lực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi Tết đang đến rất gần", ông Chiến chia sẻ.
tp-bit-mat-bat-vit-17.jpg
Lễ hội Tết Việt - Xuân Bính Ngọ năm 2026 của phường Cẩm Lệ diễn ra từ ngày 6/2 đến 8/2 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm không khí Tết cổ truyền.
tp-bit-mat-bat-vit-31.jpg
tp-bit-mat-bat-vit-30.jpg
Bên cạnh bịt mắt bắt vịt, nhiều cuộc thi hấp dẫn cũng được tổ chức như thi nấu bánh chưng - bánh tét, viết thư pháp, soạn mâm ngũ quả, trò chơi dân gian... thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm, thi đấu.
tp-bit-mat-bat-vit-14.jpg
Theo ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ, chương trình lễ hội Tết Việt - Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức với mong muốn tái hiện những hình ảnh, hoạt động và không khí của Tết cổ truyền dân tộc.
tp-bit-mat-bat-vit-15.jpg
"Đây là lễ hội văn hóa hấp dẫn khi người dân, du khách được xem Tết - chơi Tết - ăn Tết - sắm Tết. Với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, lễ hội mang đến cho người dân trên địa bàn những trải nghiệm thú vị dịp Tết đến﻿, Xuân về", ông Đường nói.
