Người dân Đà Nẵng cười nghiêng ngả xem 'bịt mắt bắt vịt'

TPO - Giữa không khí rộn ràng của Lễ hội Tết Việt, cuộc thi “bịt mắt bắt vịt” trở thành điểm nhấn sôi động. Những pha vồ hụt, va vào nhau khiến cả sân thi đấu vang lên tiếng cười giòn giã, người lớn trẻ nhỏ đều hào hứng cổ vũ.