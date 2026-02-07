Đưa đàn piano hàng trăm nghìn USD về Ninh Bình

TPO - Trong MV "Song from a secret garden", cảnh quan Ninh Bình tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại và không gian di sản. Lấy bối cảnh Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình đi qua Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động.

4 tháng sau show diễn tại Hà Nội, nhóm nhạc Thụy Điển nổi tiếng Secret Garden đến Ninh Bình quay MV Song from a secret garden. MV nằm trong chuỗi dự án Good morning Vietnam, không chỉ đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam mà còn thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Lấy bối cảnh Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình đi qua Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động. MV của nhóm không có lời thoại để người xem tập trung vào hình ảnh và giai điệu.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi ra mắt MV.

Ngày 6/2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thay mặt đơn vị khởi xướng dự án âm nhạc chia sẻ những thông tin đặc biệt.

"Trước đây, việc thuyết phục nghệ sĩ nổi tiếng đến Việt Nam không dễ. 10 năm qua chúng ta thấy nhiều nghệ sĩ đã đến Việt Nam và dần dần Việt Nam được đưa vào tour diễn của họ. Chúng tôi mong nỗ lực của nhiều đơn vị - trong đó có báo Nhân Dân - góp phần để nghệ sĩ quốc tế đưa Việt Nam vào lịch trình lưu diễn toàn cầu. Quá trình mời nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam thường kéo dài từ 1-2 năm, đơn vị tổ chức luôn phải có phương án khác nhau, khớp được lịch của nghệ sĩ để tránh đội chi phí", ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất MV - chia sẻ sản phẩm âm nhạc gặp nhiều thách thức khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong một buổi quay.

"Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng biến đổi liên tục, đến dòng sông Thủy Đình - Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán riêng về kỹ thuật và cách kể chuyện, sao cho vừa phù hợp với không gian, vừa giữ được mạch cảm xúc. Theo yêu cầu của nhóm, chúng tôi phải sử dụng cây đàn piano thương hiệu thế giới mà ở Việt Nam chỉ có vài cây, trị giá vài trăm nghìn USD. Vấn đề làm sao đưa được cây đàn xuống bối cảnh Thuỷ Đình để đảm bảo không đụng chạm tới hệ sinh thái của di sản, có hình ảnh đẹp nhất nhưng phải gìn giữ bối cảnh", ông Dương nói. Sau cùng, giải pháp của ê-kíp là dùng cần cẩu vài chục tấn để đặt cây đàn xuống bè tre.

Hai nghệ sĩ chơi đàn trên bè nổi ở Tràng An.

Cảnh quan Ninh Bình tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của Secret Garden và không gian di sản. Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng khẳng định đây là sản phẩm ấn tượng nhất về địa phương mà ông từng xem.

Chia sẻ về thực trạng du lịch Ninh Bình, ông Trần Song Tùng nói địa phương quá tải khách nội địa, lượng khách chỉ tập trung vào cuối tuần nên ngành du lịch tỉnh khó đáp ứng. Tuy nhiên, MV của Secret Garden kéo theo tệp khách hàng quốc tế, người hâm mộ của ban nhạc, từ đó mở ra cho Ninh Bình kế hoạch xúc tiến quảng bá tại các hội chợ quốc tế lớn như Đức, Anh, Mỹ, Nhật.

Chia sẻ sau buổi ghi hình, hai thành viên nhóm nhạc Secret Garden bày tỏ xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và giàu cảm hứng của Ninh Bình. Theo nghệ sĩ Fionnuala Sherry, việc được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại một cảm giác đặc biệt.

Nghệ sĩ Rolf Løvland lại cho rằng âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên tại Ninh Bình cộng hưởng với nhau theo cách rất tự nhiên.