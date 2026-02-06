Soobin Hoàng Sơn nhập viện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Soobin Hoàng Sơn đăng tải hình ảnh đang nằm truyền dịch tại bệnh viện, đồng thời thông báo không thể tham dự một lễ trao giải vì lý do sức khỏe. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, bình chọn cho anh trong suốt thời gian qua.

Ngày 6/2, Soobin Hoàng Sơn chia sẻ hình ảnh đang truyền dịch tại bệnh viện sau khi trải qua phẫu thuật. Sau thời gian chạy show dày đặc cuối năm, tham gia nhiều sự kiện lớn, anh tạm dừng hoạt động để chăm sóc sức khỏe. Nam ca sĩ cáo lỗi khi không thể tham gia lễ trao giải diễn ra ngày 7/2.

“Mặc dù rất muốn lên sân khấu cầm tận tay chiếc cúp mà cả nhà ta đã dốc rất nhiều sức để Soobin có được, nhưng đến giờ sức khoẻ vẫn chưa đủ để có thể đi ra ngoài”, nam ca sĩ chia sẻ.

z7508466499605-7b02c2c16ad3bd03ed331116a0c5ad62.jpg
z7508466454292-9ad83f53349c42db9b1744d86bf187e3.jpg
Soobin chia sẻ hình ảnh nhập viện.

Soobin cho biết anh cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi: “Cho tới hôm nay, sức khoẻ vẫn chưa thể tốt để có thể đi ra ngoài nên ngày mai tôi không thể tham dự lễ trao giải. Tôi rất tiếc và xin lỗi mọi người nhiều về việc này".

Nam ca sĩ cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ suốt một năm qua. Soobin nói biết ơn vì luôn được khán giả đồng hành trên mọi mặt, cùng nhau bình chọn để anh có được nhiều giải thưởng ấn tượng.

dtt6445.jpg
Soobin gặt hái mưa giải thưởng đầu năm.

Trước đó, Soobin bận rộn chạy show lễ trao giải. Tại Làn Sóng Xanh, anh là nghệ sĩ nổi bật nhất với danh hiệu Nam ca sĩ/Rapper của năm, đạt 63,5% phiếu, con số vượt trội hoàn toàn so với các đề cử còn lại. Ngoài giải cá nhân, Soobin còn để lại dấu ấn với các dự án như Mục hạ vô nhân, live concert All rounder giúp SlimV giành giải "Nhà sản xuất của năm".

Tại lễ trao giải Mai Vàng, nam ca sĩ ẵm hai giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất.

Trạch Dương
