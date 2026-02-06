Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim về BTS là ai?

TPO - Netflix chuẩn bị phát hành bộ phim tài liệu "BTS:The Return" vào ngày 27/3, ghi lại hành trình tái hợp và quá trình thực hiện album mới của nhóm nhạc đình đám BTS sau gần 4 năm gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự. Đứng sau dự án được mong chờ này là đạo diễn người Mỹ gốc Việt Bảo Nguyễn, từng tạo tiếng vang với "Be Water" và "The Greatest Night in Pop".

Đạo diễn Bảo Nguyễn làm phim về BTS

Theo thông báo từ Netflix và Bighit Music, BTS: The Return ra mắt toàn cầu vào ngày 27/3. Trước đó, nền tảng này cũng phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun (Seoul) với tên gọi BTS The Comeback Live: Arirang vào ngày 21/3.

Đạo diễn Bảo Nguyễn.

Bộ phim tài liệu tập trung khắc họa quá trình BTS sản xuất album mới mang tên Arirang - album phòng thu có sự tham gia của toàn bộ bảy thành viên sau 3 năm 9 tháng tạm gián đoạn hoạt động chung. Dự án theo chân nhóm trong phòng thu, mở ra góc nhìn hậu trường về sự thay đổi của từng thành viên sau quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Bảo Nguyễn cho biết đây là hành trình không dễ dàng: “Có những lúc tôi tưởng chừng dự án này không thể hoàn thành. Tôi biết ơn tất cả những ai đã góp phần biến nó thành hiện thực và chia sẻ nhiều hơn khi ngày công chiếu đến gần”.

Bảo Nguyễn - đạo diễn gốc Việt đứng sau những phim tài liệu hàng đầu thế giới

Bảo Nguyễn là đạo diễn, nhà quay phim người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1983. Anh tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học New York (NYU), sau đó theo học thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành phim tài liệu tại The School of Visual Arts (Mỹ). Trong hơn một thập kỷ làm nghề, anh hoạt động ở nhiều vai trò như quay phim, sản xuất và đạo diễn, nhưng được biết đến nhiều nhất với các phim tài liệu điện ảnh quy mô lớn.

Tựa phim Be Water được lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long: "Nước có thể chảy mà cũng có thể phá hủy. Hãy như nước" mà Lý Tiểu Long dùng để miêu tả triết lý võ thuật của mình.

Tên tuổi của Bảo Nguyễn được giới điện ảnh quốc tế chú ý rộng rãi qua Be Water (2020) - phim tài liệu về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, thuộc series 30 for 30 của ESPN. Bộ phim được chọn chiếu tại nhiều liên hoan phim danh giá như Sundance, Cannes (hạng mục Cannes Classics) và Telluride, nhận 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Theo Deadline, Be Water trở nên đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi làn sóng thông tin sai lệch lan rộng và kéo theo tình trạng người châu Á bị kỳ thị, gây áp lực và tổn thương tại nhiều quốc gia trên thế giới.



Năm 2024, anh tiếp tục gây tiếng vang với The Greatest Night in Pop - phim tài liệu kể lại hậu trường đêm lịch sử năm 1985, khi hàng chục ngôi sao hàng đầu Hollywood cùng thu âm ca khúc We Are the World nhằm gây quỹ cứu trợ nạn đói tại châu Phi. Bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 Netflix toàn cầu, nhận 98% “cà tươi” từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và được Variety đánh giá là “một thước phim hội tụ toàn ngôi sao, khó cưỡng”.

The Greatest Night in Pop của đạo diễn Bảo Nguyễn là phim tài liệu kể về "đêm vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới", nằm trong danh sách phim tài liệu hay nhất năm 2024 do tạp chí Variety chọn.

Trước đó, Bảo Nguyễn từng đạo diễn Live from New York! - bộ phim nhìn lại 40 năm lịch sử chương trình truyền hình nổi tiếng Saturday Night Live. Tác phẩm này được chọn làm phim khai mạc Liên hoan phim Tribeca, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của anh.

Rẽ hướng từ ngành Quan hệ quốc tế sang làm phim, Bảo Nguyễn từng chia sẻ anh sớm nhận ra mình không thể hạnh phúc nếu chỉ sống theo kỳ vọng của gia đình. Khoảnh khắc bộ phim Live from New York! ra mắt với sự chứng kiến của cha mẹ đã trở thành cột mốc quan trọng, giúp anh tin lựa chọn của mình là đúng.

Không chỉ làm phim tài liệu, Bảo Nguyễn còn tham gia sản xuất và quay phim cho nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Đây là bộ phim từng được chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Anh cũng đồng sản xuất phim Ròm, tác phẩm đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 và đạt doanh thu 63 tỷ đồng khi phát hành tại Việt Nam, theo Box Office Việt Nam.

Năm 2024, anh kết hợp cùng Apple, là đạo diễn MV cho ca khúc Đừng làm nó phức tạp của tlinh.

Kết nối điện ảnh Việt với thế giới

Bên cạnh công việc đạo diễn, Bảo Nguyễn là một trong những thành viên sáng lập EAST Films - hãng phim do các nhà làm phim gốc Việt và Việt Nam như Hàm Trần, Phan Gia Nhật Linh, Jenni Trang Lê, Kenneth Nguyen cùng nhiều cộng sự thành lập.

Hãng tập trung vào việc gọi vốn quốc tế, phát triển và sản xuất các dự án phim Việt, đồng thời đưa phim Việt tham gia các liên hoan phim lớn trên thế giới.

Dưới sự tham gia của hãng, nhiều dự án đã ghi dấu ấn như Ròm, Be Water, Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác - phim Việt hiếm hoi được giới thiệu tại Liên hoan phim Sundance.

Maika - cô bé đến từ hành tinh khác, bộ phim Bảo Nguyễn đóng vai trò đồng sản xuất công chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2022.

Hãng phim này định hướng phát triển ba mảng chính gồm hỗ trợ các đạo diễn trẻ tại Việt Nam, xây dựng nội dung châu Á cho các nền tảng lớn như Netflix, Amazon, HBO Asia, đưa điện ảnh Việt Nam lên vị trí cao hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.