NSƯT Xuân Hinh đặt chân vào cuộc đua nghìn tỷ: 'Tôi có máu tham'

TPO - Giữa mùa phim Tết Bính Ngọ sôi động, NSƯT Xuân Hinh lần đầu bước vào đường đua phòng vé với "Mùi phở". Nam nghệ sĩ cho biết ông không bận tâm chuyện lỗ - lãi, xem đây là dịp làm bộ phim về văn hóa, gia đình và ký ức Tết Hà Nội.

NSƯT Xuân Hinh: “Lỗ hay lãi không quan trọng”

Chiều 5/2, ê-kíp Mùi phở tổ chức premiere tại TPHCM với sự tham dự của đạo diễn - nhà sản xuất Minh Beta cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Xuân Hinh, Hà Hương, Thu Trang, Cường Cá, Hoàng Ngọc, Ngọc Mạnh... Lần đầu góp mặt trong dự án điện ảnh, NSƯT Xuân Hinh cho biết ông nhận lời vì mong muốn đóng góp một tác phẩm mang đậm tinh thần văn hóa dân tộc.

Chia sẻ sau khi xem phim, NSƯT Xuân Hinh cho biết ông chỉ nói với đạo diễn Minh Beta một từ: “Được”. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự yêu thích với điện ảnh, cho rằng đây là loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp diễn xuất, âm nhạc và hình ảnh để tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Diễn hài có thể mang lại nhiều tiền hơn. Nhưng để lan tỏa, để có những tác phẩm có chiều sâu, tôi thích điện ảnh. Mệt tôi cũng phải phấn đấu. Mong là nỗ lực để hai năm có một bộ phim”, ông nói.

Đạo diễn Minh Beta (áo dài đỏ), NSƯT Xuân Hinh và dàn diễn viên chính tại buổi premiere Mùi phở.

Nói về cảm xúc với vai diễn điện ảnh đầu tay, nghệ sĩ Xuân Hinh bộc bạch: “Nói ‘toại nguyện’ thì chưa. Tôi có máu tham, muốn rồi lại muốn nữa. Nhưng xem xong Mùi phở, tôi thấy bằng lòng với mình. Tôi mong có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến, bởi người nghệ sĩ cần có những tác phẩm nghệ thuật có tác động xã hội”.

Theo NSƯT Xuân Hinh, ở giai đoạn hiện tại ông không còn đặt nặng câu chuyện lỗ - lãi hay thành bại phòng vé. Điều ông quan tâm nhất là giá trị tinh thần và tác động xã hội mà tác phẩm mang lại.

“Mục đích của tôi là làm để uống nước nhớ nguồn, tri ân văn hóa dân tộc, các bậc tiền nhân. Dù khán giả xem hay không xem, dù lỗ hay lãi, với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Người nghệ sĩ phải có những tác phẩm để lại cho cuộc đời”, ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho rằng Mùi phở mang đậm màu sắc hoài niệm, gợi lại không khí Tết Hà Nội xưa cùng những giá trị truyền thống đang dần bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại. Hình ảnh gánh phở, bếp lửa, những bữa cơm gia đình và câu chuyện của nhiều thế hệ được kể theo nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, gần gũi, không chạy theo trào lưu giật gân hay yếu tố thị trường, mà tập trung khơi gợi tình thân và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

Trước băn khoăn về việc màu sắc văn hóa khó tiếp cận độc giả toàn quốc, NSƯT Xuân Hinh cho rằng ông không lo lắng.

“Văn hóa dân tộc là của quý. Của quý thì có người quý ít, có người quý nhiều, có người không quý. Như một mâm cơm có nhiều món ăn. Có người thích món này, có người thích món kia. Miền Nam có những món người Bắc rất thích, miền Bắc cũng có những món người Nam thích. Đó là chuyện bình thường”, ông chia sẻ thêm.

Minh Beta: “Phim nào thắng thì tôi cũng thắng”

Chia sẻ tại buổi giao lưu, đạo diễn Minh Beta cho biết anh đã “nuôi” dự án suốt 4 năm, trong đó hai năm dành cho kịch bản, một năm quay với bốn đợt ghi hình bổ sung và thêm một năm cho khâu hậu kỳ.

"Tôi muốn đây là dự án được đầu tư kỹ lưỡng và làm việc với những người giỏi nhất. Tôi có một đại diện ‘xịn’ nhất ở miền Bắc là nghệ sĩ Xuân Hinh. Còn khi nghĩ đến đối trọng thuộc thế hệ kế thừa trong phim, tôi nghĩ ngay đến Thu Trang, diễn viên đã được khán giả thừa nhận về năng lực diễn xuất", Minh Beta nói.

Anh cho biết đã hợp tác cùng biên kịch Kay Nguyễn, Cù Trọng Xoay, đồng thời làm việc với cố vấn Hàm Trần và dựng phim Vũ Khắc Tuận để hoàn thiện tác phẩm.

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu, Minh Beta nói: “Tôi hiểu mình là tân binh trong điện ảnh nên muốn cho bản thân đủ thời gian. Tôi đã âm thầm dành 10 năm để rèn luyện. Bộ phim này là một sự đóng góp, để mở ra hướng đi mới. Nếu năm nay phim khác thắng thì sao? Câu trả lời đơn giản thôi: Phim nào thắng thì tôi cũng thắng”.

Anh cũng cho biết từng lo lắng về phản ứng của NSƯT Xuân Hinh khi lần đầu thử sức điện ảnh. Với Minh Beta, nam nghệ sĩ giống hình mẫu người cha, kín kẽ trong việc thể hiện lời khen.

Dàn nghệ sĩ gồm Hiếu Nguyễn, Thu Trang, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển (từ trái sang) trên thảm đỏ premiere Mùi phở tại TPHCM.

“Để một người cha hay một người chú có thể mở lòng khen con một câu là rất khó. Vì vậy, khi anh Xuân Hinh chỉ nói một từ là ‘được’, với tôi đó đã là một lời khen rất giá trị và đáng quý rồi”, Minh Beta chia sẻ.

Đạo diễn Minh Beta cho biết sự vắng mặt của diễn viên Thu Trang tại họp báo chiều cùng ngày là do bận lịch tập Tết, tuy nhiên nữ diễn viên có mặt trong buổi ra mắt chính thức vào tối cùng ngày.

Chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim, diễn viên Hà Hương cho biết cô hạnh phúc khi được hóa thân thành con gái của nhân vật do NSƯT Xuân Hinh đảm nhận. “Có những đoạn chạm đến cảm xúc của tôi, đến mức nghĩ về chính gia đình mình và không kìm được nước mắt”, cô nói.

Diễn viên nhí Bảo Nam (vai Sá Sùng) cho biết vừa cố gắng hoàn thành việc học, vừa tập trung cho diễn xuất. “Con chỉ nhập tâm chứ không có giả vờ. Theo cảm nhận của con thì bộ phim quá hay ạ” - Bảo Nam chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Cường Cá cho biết anh lựa chọn màu diễn trầm lắng cho vai diễn, một người yêu nghề phở, yêu gia đình và luôn lùi về phía sau để gìn giữ hạnh phúc. Anh cũng tiết lộ từng xem NSƯT Xuân Hinh biểu diễn từ nhỏ và đó là một trong những động lực để anh theo đuổi nghệ thuật.

Mùi phở là dự án đầu tay của Minh Beta ở vai trò đạo diễn, mang màu sắc hoài niệm, gợi lại không khí Tết Hà Nội xưa với những giá trị truyền thống, tập trung vào tình thân, sự gắn bó giữa các thế hệ và hành trình gìn giữ nghề phở.

Bộ phim gia nhập cuộc đua phim Việt mùa Tết Nguyên đán, chiếu Mùng 1 Tết, đối trọng trực tiếp những cái tên như Trấn Thành (Thỏ ơi), Lê Thanh Sơn (Báu vật trời cho, có mặt Phương Anh Đào, Tuấn Trần) và Trường Giang (Nhà ba tôi một phòng).