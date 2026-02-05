Đen Vâu lao vào cuộc đua khốc liệt

TPO - Trong sản phẩm mới nhất, Đen Vâu rẽ sang một lát cắt rất khác: rap về gia đình, về hành trình làm cha và những suy tư đời thường khi nuôi con. Sau thời gian loay hoay và cũ kỹ trong các bản rap về triết lý sống, nam rapper đã thay đổi.

Đen Vâu trở lại đường đua nhạc Việt bằng sản phẩm Việc lớn, kết hợp cùng nhóm Dòng thời gian. Tung sản phẩm mới ở giai đoạn này là ván cược cho Đen Vâu khi nam rapper bị kẹp vào thế “gọng kìm” giữa nhạc Tết đang ồ ạt đổ bộ và sức hút vượt trội của các chương trình âm nhạc. MV Việc lớn đang thất thế ở nhóm đầu “top trending”, song cũng không tới mức bị lu mờ.

Thời gian qua, Đen Vâu hoạt động cầm chừng trên thị trường. Nam rapper vướng vào tin đồn bí mật làm đám cưới với Hoàng Thùy Linh và bộ đôi đã có “tin vui”. Đen chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện đó. Với từng câu chữ viết ra trong bản rap Việc lớn, phải chăng chủ nhân bản hit Mang tiền về cho mẹ ngầm xác định đã “yên bề gia thất?”.

Đen Vâu lao vào cuộc đua khốc liệt của nhạc Việt.

Chương mới của Đen Vâu

Cuộc đời của Đen Vâu và âm nhạc vốn gắn bó khăng khít với nhau. Thời bắt đầu chơi rap từ underground, Đen đưa cá tính mạnh mẽ vào âm nhạc, là khát vọng vươn lên từ cuộc sống chật vật của anh công nhân nhặt rác bãi biển. Sau đó, Đen Vâu thời 25 tuổi là khát vọng tuổi trẻ, sự phóng khoáng, gắn với bản hit Đưa nhau đi trốn. Đến những năm tiếp theo, Đen Vâu vào giai đoạn trưởng thành và âm nhạc của nam rapper nặng về trải nghiệm sống và truyền cảm hứng.

Đó là lý do mà nhiều khán giả tin rằng nội dung ở bản rap Việc lớn chính là cột mốc đánh dấu cho chương mới trong cuộc đời Đen Vâu là lập gia đình và lên chức bố.

“Dù là bao nhiêu gian khó trong đời / Chỉ cần được nghe thấy tiếng con cười / Chặng đường dài ta cầm tay con bước đi / Con sông nào mà sâu ta cõng con qua”, Đen Vâu mở đầu bằng 4 bar trong Việc lớn.

Sau đó, Đen Vâu tự nhủ: “Trước đây việc lớn là lo cho mình / Bây giờ việc lớn là lo cho tụi nhỏ / Ta viết bài này vì tiền, còn gì chính đáng hơn đâu / Bán âm thanh, bán gương mặt, gã lái buôn nhạc Rap D’vaux / Ta muốn ngày sau, ta lo được cho gia đình đầy đủ / Và các con của ta, sẽ không còn bị đói như ta ngày cũ”.

Đen Vâu đã thoát khỏi sự nhàm chán của lyrics quanh quẩn triết lý, “dạy đời” để viết sâu hơn về chủ đề gia đình. Ở đó, những lời nhắn nhủ đến con từ Đen Vâu là yếu tố quan trọng giúp bản rap Việc lớn thu hút chú ý từ khán giả. Tổng thể âm nhạc ở Việc lớn không có nhiều đột phá so với sản phẩm trước của Đen Vâu.

Ở Việc lớn, vẫn là bố cục verse - chorus, Đen Vâu đi flow (nhịp cơ bản), hạn chế những đoạn chuyển flow bất ngờ. Anh vẫn xài nhiều cặp vần đôi, thỉnh thoảng đầu tư vần 3. Lần này, Đen Vâu lại kết hợp cùng những ca sĩ còn xa lạ với khán giả để hát hook và đây là bất lợi khiến Việc lớn khó gây “viral” nhanh chóng như các sản phẩm thành công nhất của Đen Vâu.

Sự hòa quyện giữa giọng rap Đen Vâu và bản phối lại có vấn đề.

Từ nước đi mạo hiểm, Đen Vâu đổi lại điều gì?

Nhìn từ phản ứng của khán giả với ca khúc Việc lớn, Đen Vâu được khen vì vẫn viết những ca từ đẹp, ý nghĩa, dễ hiểu và dễ cảm nhận. Song, lần thứ 2 liên tiếp Đen Vâu bị nhiều khán giả chỉ ra điểm khuyết về chuyện nền nhạc đôi lúc quá to, không nghe rõ giọng rap.

Ba năm qua, Đen Vâu cố làm một điều gì đó để bứt phá trong rap Việt. Nam rapper đã qua giai đoạn có thể “đập đi xây lại” về flow, delivery (cách truyền tải delivery) hay chạy theo các type beat rap (màu sắc đặc trưng) đang thịnh hành trong giới trẻ như trap, drill, melodic rap, nhịp jerk.

Thay vào đó, Đen Vâu tìm ra con đường cho chính anh là kết hợp rap cùng chất âm hàn lâm của dàn nhạc giao hưởng. Với sản phẩm Việc lớn, Đen Vâu chọn bản phối chỉ có Violin, Viola, Piano và tiếng sáo điểm xuyết vào các phân đoạn điểm nhấn.

Từ âm thanh chủ đạo là violin, Đen Vâu hướng đến cảm xúc, chiều sâu, sự da diết trong bản phối. Khi violin, viola và piano cùng kết hợp, sự da diết của Việc lớn đẩy tới tột cùng. Và điều này có thể tạo ra “tác dụng phụ” là khiến người nghe mất tập trung vào giọng rap. Thực tế là với mật độ nhả chữ, đổi flow liên tục trong rap, chuyện loại bỏ hoàn toàn bộ gõ, chỉ tập trung vào dàn dây là rủi ro lớn.

Đen Vâu đã loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của bộ gõ trong Việc lớn. Có ý kiến khán giả bình luận: “Nghe nửa bài thấy sâu sắc và lạc vào không gian nhưng đến nửa sau cảm thấy mệt mỏi”.

Kết hợp giữa rap và dàn dây, giao hưởng là lựa chọn đầy tham vọng của Đen Vâu. Nam rapper từng làm cả một album, cùng dàn nhạc giao hưởng phối lại các bản hit nhưng không thành công. Lần này, Đen Vâu lại lựa chọn phương án mà ranh giới giữa thành công - thất bại mong manh và cái kết không khả quan với nam rapper.

Kể từ bản hit Mang tiền về cho mẹ, Đen Vâu vẫn gặp khó trong việc tạo thêm một ca khúc thống trị thị trường và tạo xu hướng nhạc Việt. Nam rapper đã chịu khó thay đổi, thử sức nhiều phương án khác nhau nhưng từng bài nhạc đều có vấn đề, có bài làm rất tốt phần hòa âm phối khí, song lyrics bị nhàm chán và có bài lyrics đã chuẩn chỉ nhưng lại đánh đố người nghe vì nền nhạc quá nặng đô.