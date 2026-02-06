Dương Mịch trở thành trò cười

Theo Sina, tối 5/2, Dương Mịch, Tiêu Chiến và nhiều ngôi sao Hoa ngữ khác tham gia sự kiện Đêm hội Weibo 2026. trong đó, Dương Mịch, Tiêu Chiến, Tân Chỉ Lôi được xếp ngồi ở vị trí trung tâm hội trường. Tuy nhiên, màn tranh ghế diễn ra sau đó đã khiến Dương Mịch bị chỉ trích suốt một đêm.

Cụ thể, ban tổ chức sắp xếp Dương Mịch và Tiêu Chiến ngồi hai bên Tân Chỉ Lôi, cả ba đều ngồi ở ghế trung tâm, nhưng Tân Chỉ Lôi là người giữ vị trí chính giữa (Center, C vị). Tuy nhiên, sau đó một nhân viên đã ra xé bảng tên của Tiêu Chiến, khiến chiếc ghế chỉ còn lại hai vị trí dành cho Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi.

Dương Mịch bị fan của Tiêu Chiến chỉ trích vì sử dụng chiêu trò khiến nam diễn viên không có chỗ ngồi.

Việc xé bảng tên này gây ra nhiều tranh cãi. Điều này giúp Dương Mịch nâng vị thế của mình ngang tầm Tân Chỉ Lôi, người vừa giành được giải thưởng Ảnh hậu của LHP Quốc tế Venice (Italia).

Tuy nhiên, sau đó Tiêu Chiến nhất quyết không bước vào hội trường. Người hâm mộ nam diễn viên tức giận chỉ trích Dương Mịch đang cố tình tranh vị trí trung tâm, chơi xấu với cả đàn chị và đàn em. Nhiều fan của Tiêu Chiến còn đánh giá một sao trên Douban cho tác phẩm Sinh vạn vật của Dương Mịch.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích mỉa mai, phía studio của Dương Mịch đã đăng bài yêu cầu ban tổ chức sự kiện Đêm hội Weibo lên tiếng: "Rất đột ngột, rất sốc, rất bất lực. Đêm hội Weibo đưa ra lời giải thích đi!". Lúc này, phía ban tổ chức xin lỗi, khẳng định do nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm nên đã dán sai tên.

Tuy nhiên, lời giải thích của BTC Đêm hội Weibo cũng không khiến danh tiếng của Dương Mịch tốt hơn. Nhiều người cho rằng Dương Mịch vì tranh ghế với đồng nghiệp mà giở trò tiểu xảo, nhưng cũng có người khẳng định nữ diễn viên cũng bị sự tắc trách của ban tổ chức hại. Cuối cùng, nhân viên của Weibo đã phải ra dán lại bảng tên của ba nghệ sĩ. Sau đó Tiêu Chiến nhất quyết không ngồi vào vị trí vì cho rằng mình không được tôn trọng.

Tiêu Chiến không ngồi vào chỗ dù sao đó nhân viên đã dán lại bảng tên.

Theo Sina, mỗi chiếc ghế tại hội trường sự kiện không chỉ là chỗ ngồi mà còn thể hiện địa vị, danh tiếng, quyền lực và tương lai của các nghệ sĩ. Trong năm trước đó, nghệ sĩ nào có thành tích tốt hơn thì sẽ được ngồi ở vị trí trung tâm, càng gần sân khấu. Những người được nhà sản xuất kỳ vọng, nâng đỡ cũng có chỗ ngồi tốt hơn so với các diễn viên danh tiếng bình thường khác.

Tương tự, thứ tự bước ra thảm đỏ cũng thể hiện địa vị của các ngôi sao, vì vậy không hiếm trường hợp nghệ sĩ cố tình đi muộn, sử dụng chiêu trò để bước lên thảm đỏ sau cùng.

Trong quá khứ, có thông tin nam diễn viên Bành Vu Yến vì ngồi vào chỗ của Lý Băng Băng mà khiến sự nghiệp tại đại lục của anh sa sút. Không ít nghệ sĩ vì không thể thương lượng về chỗ ngồi, thứ tự bước ra thảm đỏ mà không xuất hiện.

Trong Đêm hội Weibo 2026, Dương Mịch giành được hai giải thưởng là Diễn viên vinh dự của năm và Queen Weibo. Tuy nhiên, sự việc tranh chỗ ngồi, tranh vị trí trung tâm đã khiến Dương Mịch có một đêm không yên ổn.