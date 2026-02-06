Lễ hội Chùa Hương 2026 lập đường dây nóng, 'khai tử' nạn chặt chém, hét giá

TPO - Không để tái diễn tình trạng chèo kéo, ép giá, kinh doanh sai quy định, ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2026 triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách, đồng thời xây dựng quy chế xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp không niêm yết giá, hét giá.

Phá bỏ tư duy du lịch mùa vụ

Diễn ra từ ngày 18/2/2026 đến hết 11/5/2026 (từ mùng 2 tháng Giêng đến 25/3), lễ hội chùa Hương được coi là một trong những lễ hội truyền thống quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của người dân cả nước.



Bước sang năm 2026, việc tổ chức lễ hội chùa Hương không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao chất lượng lễ hội, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương trở thành Khu du lịch quốc gia.

Ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn - cho rằng việc tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2026 cần được đặt trong bài toán phát triển dài hạn, không chỉ là câu chuyện mùa lễ hội, mà là vấn đề phát triển bền vững của địa phương.

Họp báo giới thiệu thông tin về lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 được tổ chức ngày 6/2, tại xã Hương Sơn, Hà Nội.

Lễ khai hội được tổ chức vào ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, với bốn tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Ông nhấn mạnh năm 2026, địa phương xác định du lịch văn hóa là trụ cột, trong đó du lịch cộng đồng giữ vai trò trung tâm.

“Không gian Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn có quy mô lớn, là di tích quốc gia với khoảng 20 điểm di tích cùng các tuyến tham quan như Thanh Sơn - Hương Đài, Tuyết Sơn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện để các tuyến, điểm này được tổ chức bài bản, phục vụ du khách ngày càng tốt hơn”, ông Trần Đức Hải nêu.

Định hướng này được thể hiện rõ qua việc đổi tên lễ hội chùa Hương thành lễ hội du lịch chùa Hương. Theo đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm việc xuyên suốt, kể cả trong dịp Tết. "Tất cả đều cố gắng để có thể phục vụ những điều kiện tốt nhất cho lễ hội", ông Hải nêu.

Ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn - nêu định hướng phát triển du lịch bốn mùa tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa thuyết minh, nội dung và chuyển đổi sang ngôn ngữ đọc (đa ngôn ngữ), audio guide, cũng như xây dựng kịch bản cho các video quảng bá (2D, 3D, 360 độ…) được lãnh đạo xã Hương Sơn xác định là mục tiêu trọng tâm. Việc này cũng góp phần thực hiện định hướng số hóa hiệu quả, đồng thời giúp du khách cảm nhận trọn vẹn giá trị của các điểm đến tại địa phương. Các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch cũng được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu của du khách.

Thời gian qua, xã Hương Sơn đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và hơn 30 đơn vị lữ hành tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng bốn tuyến du lịch gồm tuyến Hưng Thịnh, tuyến Long Vân, tuyến Thanh Sơn Đài và tuyến Tuyết Sơn.

Các tuyến này nhằm phục vụ du khách vừa lễ Phật, vãn cảnh, vừa trải nghiệm các loại hình du lịch văn hóa tâm linh. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng trong mùa lễ hội năm 2026 sẽ đón trên một triệu lượt khách tham quan, vãn cảnh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương.

Xử lý nghiêm hành vi chèo kéo, bán hàng phá giá

Liên quan đến công tác quản lý trật tự, chỉnh trang cảnh quan Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho dịp lễ hội, ông Vương Trọng Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, Phó Ban tổ chức lễ hội - nhấn mạnh xã đã triển khai quyết liệt việc quy hoạch, sắp xếp hàng quán, kiên quyết tháo dỡ các cơ sở kinh doanh không đảm bảo mỹ quan, môi trường.

"Đến nay, địa phương đã xử lý, tháo dỡ 155 điểm kinh doanh vi phạm và cam kết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được giao nhiệm vụ chỉnh trang toàn bộ không gian lễ hội, bảo đảm phục vụ du khách an toàn, thuận lợi trong mùa lễ hội năm 2026", ông Vương Trọng Đạo nói.

Dự kiến mùa lễ hội năm 2026, chùa Hương đón trên một triệu lượt khách tham quan, vãn cảnh.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, ngay từ năm 2025, địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không niêm yết giá. Theo đó, trong mùa lễ hội năm nay, các gian hàng không có bảng giá niêm yết sẽ không được phép hoạt động. Đối với trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế của ban tổ chức và các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong mùa lễ hội năm 2026, địa phương đã chủ động xây dựng đường dây nóng dành cho du khách. Khi có bất cứ điều gì cần phản ánh đến ban tổ chức lễ hội, du khách có thể liên hệ đến đường dây nóng, bộ phận trực sẽ tiếp nhận, phân loại thông tin và điều phối lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn.

Những gian hàng, nhà hàng không có bảng giá niêm yết không được phép hoạt động.

"Tại các phương tiện vận chuyển và điểm tập trung đông người đều được bố trí mã QR để du khách phản ánh chất lượng dịch vụ, khi có phản ánh, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng tiếp nhận và xử lý kịp thời", ông Vương Trọng Đạo nêu.

Lễ hội du lịch chùa Hương 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mình của địa phương trong công tác chuyển đổi số. Các dịch vụ như vé tham quan thắng cảnh, xuồng đò, cáp treo đã được triển khai bán vé điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR. Đồng thời, ban tổ chức thực hiện lắp camera AI, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn và tính minh bạch.