Giải trí

Google News

Hồng Đăng vào vai đểu cáng

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự trở lại của Hồng Đăng được hé lộ từ khi phim "Đồng hồ đếm ngược" ghi hình. Nam diễn viên đóng nhân vật đểu cáng, có một số cảnh tình tứ với bạn diễn Quách Thu Phương.

Diễn viên Hồng Đăng chính thức trở lại đóng phim truyền hình sau 4 năm ngừng hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên đóng vai Khang - người tình của mẹ kế Chi (Hoàng Hà). Khang là nhân vật phụ thuộc tuyến phản diện, lợi dụng tình cảm của mẹ Chi để bòn rút tiền.

Hồng Đăng xuất hiện ở tập 4, lên sóng tối 6/2, trong phân cảnh thoáng qua với diễn viên Quách Thu Phương. Những tập tiếp theo, nhân vật của Hồng Đăng được cho là có nhiều đất diễn hơn và sẽ tác động xấu đến Chi.

629336808-3324461757718551-538912705825583442-n-1210.jpg
Cảnh quay có Hồng Đăng trong Đồng hồ đếm ngược.

Sự trở lại của Hồng Đăng được hé lộ từ khi Đồng hồ đếm ngược ghi hình. Nam diễn viên xuất hiện trong cảnh hậu trường, nhưng không tham gia buổi ra mắt phim hồi tháng 1. Trên mạng xã hội, nam diễn viên không đề cập đến chuyện trở lại sóng truyền hình. Anh chỉ tập trung chia sẻ hình ảnh gia đình và công việc buôn bán xe, kinh doanh bất động sản.

Số đông khán giả ủng hộ Hồng Đăng trở lại đóng phim truyền hình vì diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Trong bối cảnh phim giờ vàng không có nhiều lựa chọn mới mẻ cho vai nam chính, thứ chính, Hồng Đăng là cái tên được nhiều người nhớ đến. Người xem trông chờ màn tái xuất của Hồng Đăng sau bộ phim gần nhất là Thương ngày nắng về, phát sóng năm 2021.

Tuy nhiên, phía dưới hình ảnh của nam diễn viên được ê-kíp làm phim đăng tải, một số khán giả vẫn cho rằng Hồng Đăng và Quách Thu Phương không hợp đóng tình nhân do chênh lệch về tuổi tác.

Trước khi tập một lên sóng, đạo diễn Bùi Tiến Huy từ chối trả lời việc Hồng Đăng có tham gia Đồng hồ đếm ngược hay không. Nhận xét về đồng nghiệp từ góc độ cá nhân, anh cho biết diễn viên Hồng Đăng là người trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

628014695-3324489791049081-296141076855340000-n.jpg
Vai Khang thuộc tuyến phản diện.

“Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu vồng tình yêu. Hồng Đăng là diễn viên giỏi, nhất là trong thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Bạn ấy cũng chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương ngày nắng về, Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối. Việc Hồng Đăng trở lại màn ảnh là cái duyên, nếu có, mong khán giả mở lòng đón nhận", đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ.

Đồng hồ đếm ngược xoay quanh hành trình theo đuổi nghề diễn viên của Thành (Thanh Sơn). Phim đan cài yếu tố kỳ ảo, nhân vật Thành có khả năng trò chuyện với chú chó cưng và nhìn thấy tuổi thọ của người khác. Năng lực đặc biệt này kéo Thành vào hành trình chạy theo đồng hồ sinh mệnh để cứu mẹ, đồng thời mở ra mối liên kết với nhân vật Hà Chi do Hoàng Hà đảm nhận.

Ở những tập đầu, phim vấp tranh luận vì quá nhiều cảnh hôn, cảnh tình tứ của diễn viên nam trẻ với phụ nữ lớn tuổi.

Ngọc Ánh
#Hồng Đăng #Đồng hồ đếm ngược #truyền hình #diễn viên #phim truyền hình #tái xuất

