Trường Giang chơi tất tay, một hoa hậu gây chú ý

TPO - Tham gia cuộc đua phim Tết 2026 với "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang gây chú ý khi đảm nhận cùng lúc vai trò diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất. Trailer gây chú ý với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sự góp mặt của hoa hậu Như Vân trong vai diễn nhiều ẩn số cũng trở thành điểm nhấn.

Khi Trường Giang chơi tất tay

Mùa phim Tết 2026 ghi nhận sự trở lại của Trường Giang trên màn ảnh rộng với dự án Nhà ba tôi một phòng. Không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên chính, anh còn tham gia ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi nhảy vào cuộc đua phim Tết Bính Ngọ.

Việc cùng lúc đảm nhận ba vai trò quan trọng trong một dự án điện ảnh cho thấy quyết định chơi tất tay của Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng. Việc quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ quen mặt chỉ xuất hiện thoáng qua trong trailer, lựa chọn đề tài gia đình cho mùa phim Tết cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của nam nghệ sĩ.

Trailer phim hé lộ sự xuất hiện chớp nhoáng của gương mặt quen thuộc như Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Kiều Minh Tuấn, Kiến An, Phát La, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Otis… Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, dàn nghệ sĩ đông đảo vẫn đủ khiến khán giả đặt câu hỏi về vai trò và câu chuyện mà mỗi nhân vật mang theo. Đây được xem là màn “hội quân” hiếm thấy trên màn ảnh rộng.

Trường Giang chơi tất tay khi mời dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia phim, cùng với sự xuất hiện của hoa hậu quốc tế - Miss Global 2025 Như Vân.

Bên cạnh các khách mời, bộ khung diễn viên chính gồm Trường Giang, Lê Khánh, Anh Tú Atus, Đoàn Minh Anh và Như Vân tạo nên bức tranh gia đình. Poster chính thức của Nhà ba tôi một phòng sử dụng gam màu tươi sáng, tái hiện không khí sum vầy quen thuộc mỗi dịp Tết, đặt hình ảnh ông Thạch (Trường Giang) ở vị trí trung tâm, gợi mở câu chuyện nội tâm của một người cha đơn thân.

Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ cha con giữa ông Thạch và bé An. Từ nguyên tắc “không được nói dối” tưởng như là sợi dây gắn kết, trailer dần hé lộ những bí mật bị che giấu, khiến cả hai không thể thật lòng với nhau. Cao trào được đẩy lên khi ông Thạch ngăn cản mối quan hệ giữa An và Phát (Anh Tú Atus), kéo theo hàng loạt xung đột tâm lý.

Sự duyên dáng của Lê Khánh trong vai cô Châu được xem là điểm cân bằng không khí, mang lại những mảng miếng hài hước tự nhiên, đồng thời đóng vai trò cầu nối giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai cha con.

Hoa hậu gây chú ý

Bên cạnh dàn nghệ sĩ quen thuộc, Như Vân là gương mặt thu hút sự quan tâm sau khi trailer ra mắt. Nhân vật do cô đảm nhận xuất hiện với diện mạo sang trọng, ánh mắt nhiều tâm tư và trở thành ẩn số của câu chuyện.

Hoa hậu Như Vân cho biết vai diễn của cô đẩy phim lên cao trào nhưng cũng là người gỡ bỏ những nút thắt của phim. Cô từ chối chia sẻ sâu hơn để giữ cảm xúc cho khán giả xem phim trọn vẹn trên màn ảnh.

Là người mẹ của hai con ngoài đời, Như Vân đồng cảm với câu chuyện trong phim: “Chuyện của cha con ông Thạch và bé An gợi cho Vân nhớ nhiều đến ba mẹ, nhất là những yêu thương và hy sinh âm thầm, đôi khi không nói ra bằng lời”. Cô cho biết khi còn nhỏ có những điều chưa đủ chín chắn để hiểu hết, nhưng khi làm mẹ, đọc lại câu chuyện như vậy thì cảm xúc lại rất khác.

“Bộ phim khiến tôi nhìn lại gia đình mình với sự biết ơn nhiều hơn, nhắc tôi trân trọng những khoảnh khắc rất bình thường nhưng quý giá khi các thành viên được ở bên nhau”, Như Vân nói thêm.

So với dự án trước, vai diễn lần này của Như Vân có chiều sâu nội tâm phức tạp. Cô cho biết ngày quay đầu tiên đã phải thực hiện cảnh nặng tâm lý. Là diễn viên tay ngang, cô dựa vào những trải nghiệm đời sống để tìm điểm chạm với nhân vật.

Tạo hình Hoa hậu Như Vân trong Nhà ba tôi một phòng.

Tại buổi showcase trước đó, Trường Giang xúc động khi Như Vân hoãn hai chuyến công tác quốc tế để tham gia lịch quay. Về phần mình, Miss Global 2025 cho rằng đây là việc nên làm khi đã nhận dự án.

Việc tham gia Nhà ba tôi một phòng mang đến cho Như Vân trải nghiệm mới khi cùng đoàn phim thực hiện cinetour dịp Tết. Cô cho biết bản thân vừa háo hức vừa bùi ngùi vì không thể dành trọn thời gian bên gia đình như mọi năm.

Xuất thân từ lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi nhan sắc, Như Vân quen thuộc với hình ảnh đậm chất quốc tế. Khi nhảy sang lĩnh vực điện ảnh, nhiều người không nhận ra Như Vân, do cô sẵn sàng thay đổi để hóa thân ở các vai diễn. Sự xuất hiện của cô trong Nhà ba tôi một phòng mang đến màu sắc mới cho dàn diễn viên.

Như Vân sinh năm 1991, hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô được chú ý sau khi giành ngôi Á quân 1 The New Mentor 2023, Miss Global Vietnam 2024 và Miss Global 2025. Cô hiện có tên trong danh sách bình chọn Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 trên diễn đàn sắc đẹp Missosology.