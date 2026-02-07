Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Mai vàng khoe sắc rực rỡ hút khách cận Tết

Thu Hiền

TPO - Cận Tết Bính Ngọ, mai vàng khoe sắc rực rỡ, thu hút đông đảo người dân tham quan, lựa chọn, khiến thị trường hoa Tết thêm sôi động.

Video: Mai vàng khoe sắc rực rỡ hút khách cận Tết.
tp-11.jpg
Những ngày này, ở các phường trung tâm tỉnh Nghệ An tràn ngập sắc hoa phục vụ người dân chơi Tết. Trong đó, những chậu mai vàng﻿ rực rỡ được các nhà vườn mua từ Phú Yên, Bình Định,… về “hội quân”, thu hút đông đảo người dân tham quan, lựa chọn.
tp-21.jpg
tp-26.jpg
Anh Hà Bảo Trọng (35 tuổi, quê Bình Định), chủ điểm bán hoa Tết cạnh Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, năm nay anh đưa ra thị trường khoảng 200 chậu mai, bày bán tại 3 điểm: sân bóng Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh và đường 72m.
tp-16.jpg
“Giá mai năm nay không biến động nhiều so với năm trước, dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, tùy kích thước, dáng thế và độ tuổi của cây. Dự kiến, tôi bán đến hết ngày 29 Tết mới lên xe về quê, sợ là không kịp đón giao thừa. Năm ngoái phải đến trưa mồng 1 Tết, tôi mới về đến nhà”, anh Trọng nói.
tp-6.jpg
tp-18.jpg
Tại các điểm bán mai trên đường 72m, Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), đường Trường Thi (phường Trường Vinh),… cũng tấp nập người ra vào. Những cây mai được uốn thế công phu, gốc to, dáng đẹp luôn thu hút sự chú ý của người chơi cây cảnh. Nhiều khách hàng không ngại đi xa, dành hàng giờ để chọn được một chậu mai ưng ý mang về chưng Tết.
tp-14.jpg
Anh Lê Văn Thành (48 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, năm nào gia đình anh cũng mua một chậu mai để đặt trước nhà. “Mai vàng tượng trưng cho sự may mắn,﻿ sung túc. Thấy nhà có mai nở đúng dịp Tết là cảm giác xuân về rõ rệt lắm. Năm nay tôi đi xem mấy nơi mới chọn được cây vừa ý, giá hơn 3 triệu đồng nhưng bông đẹp, nụ nhiều nên cũng thấy xứng đáng”, anh Thành nói.
tp-1.jpg
tp-12.jpg
tp-25.jpg
Theo nhiều nhà vườn, để có được những chậu mai nở đúng dịp Tết, người trồng phải theo dõi sát sao thời tiết và điều chỉnh chế độ chăm sóc, tuốt lá đúng thời điểm. Chỉ cần sớm hoặc muộn vài ngày, hoa có thể nở không đúng dịp, ảnh hưởng đến giá bán.
tp-17.jpg
tp-10.jpg
Anh Nguyễn Văn Công, chủ một điểm bán mai trên đường Trường Thi cho hay: “Sức mua hiện nay chủ yếu tập trung ở phân khúc trung bình, phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Tuy nhiên, với không khí Tết đang đến gần, lượng khách được dự báo sẽ còn tăng trong những ngày cao điểm, đặc biệt là từ 25 đến 29 tháng Chạp”.
tp-19.jpg
tp-5.jpg
Bên cạnh những chậu mai lớn, thị trường năm nay cũng ghi nhận sức mua khá tốt đối với các loại mai mini, mai bonsai. Với ưu điểm gọn nhẹ, giá vừa phải, dễ bày trí trong căn hộ chung cư hoặc nhà phố, các loại mai này được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.
tp-7.jpg
Không khí mua bán nhộn nhịp còn thể hiện ở việc nhiều khách phải đặt cọc trước để giữ cây đẹp. Một số chậu mai có dáng độc, nở đều, nhiều nụ thường được khách “chốt” rất sớm, chờ sát Tết mới chuyển về nhà.
tp-3.jpg
tp-2.jpg
Cùng với đào, quất, sắc vàng của mai không chỉ mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho phố phường, mà còn gợi lên cảm giác ấm áp, sum vầy, báo hiệu một mùa xuân mới đang gõ cửa.
Thu Hiền
#Mai vàng #hoa xuân #Nghệ An #Tết Bính Ngọ #rực rỡ #khoe sắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục