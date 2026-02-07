Mai vàng khoe sắc rực rỡ hút khách cận Tết

TPO - Cận Tết Bính Ngọ, mai vàng khoe sắc rực rỡ, thu hút đông đảo người dân tham quan, lựa chọn, khiến thị trường hoa Tết thêm sôi động.
Anh Hà Bảo Trọng (35 tuổi, quê Bình Định), chủ điểm bán hoa Tết cạnh Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, năm nay anh đưa ra thị trường khoảng 200 chậu mai, bày bán tại 3 điểm: sân bóng Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh và đường 72m.
Tại các điểm bán mai trên đường 72m, Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú), đường Trường Thi (phường Trường Vinh),… cũng tấp nập người ra vào. Những cây mai được uốn thế công phu, gốc to, dáng đẹp luôn thu hút sự chú ý của người chơi cây cảnh. Nhiều khách hàng không ngại đi xa, dành hàng giờ để chọn được một chậu mai ưng ý mang về chưng Tết.
Theo nhiều nhà vườn, để có được những chậu mai nở đúng dịp Tết, người trồng phải theo dõi sát sao thời tiết và điều chỉnh chế độ chăm sóc, tuốt lá đúng thời điểm. Chỉ cần sớm hoặc muộn vài ngày, hoa có thể nở không đúng dịp, ảnh hưởng đến giá bán.
Anh Nguyễn Văn Công, chủ một điểm bán mai trên đường Trường Thi cho hay: “Sức mua hiện nay chủ yếu tập trung ở phân khúc trung bình, phù hợp với túi tiền của đa số người dân. Tuy nhiên, với không khí Tết đang đến gần, lượng khách được dự báo sẽ còn tăng trong những ngày cao điểm, đặc biệt là từ 25 đến 29 tháng Chạp”.
Bên cạnh những chậu mai lớn, thị trường năm nay cũng ghi nhận sức mua khá tốt đối với các loại mai mini, mai bonsai. Với ưu điểm gọn nhẹ, giá vừa phải, dễ bày trí trong căn hộ chung cư hoặc nhà phố, các loại mai này được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.
Cùng với đào, quất, sắc vàng của mai không chỉ mang lại vẻ đẹp rực rỡ cho phố phường, mà còn gợi lên cảm giác ấm áp, sum vầy, báo hiệu một mùa xuân mới đang gõ cửa.