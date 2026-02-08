Đà Nẵng thắp sáng, linh vật ngựa 4.0 lộ 'mạch điện', khoe đèn LED

TPO - Dù mới trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống chiếu sáng, linh vật “Kim mã 4.0” đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.