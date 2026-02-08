Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng thắp sáng, linh vật ngựa 4.0 lộ 'mạch điện', khoe đèn LED

Duy Quốc

TPO - Dù mới trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống chiếu sáng, linh vật “Kim mã 4.0” đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

tp-nguasangtrongdem-11.jpg
Dù mới giai đoạn thử nghiệm lên đèn, hình ảnh “Kim mã 4.0” với tạo hình độc đáo đã tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội. Vào mỗi buổi tối, khu vực quanh linh vật luôn đông người dừng chân, ghi lại khoảnh khắc bên mô hình ngựa mang phong cách hoàn toàn mới so với các linh vật truyền thống những năm trước. Ảnh: Duy Quốc.
tp-nguasangtrongdem-13.jpg
Theo thiết kế, “Kim mã 4.0” mang phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa, biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và khát vọng vươn xa, gửi gắm thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của TP. Đà Nẵng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
tp-nguasangtrongdem-9.jpg
tp-nguasangtrongdem-14.jpg
Linh vật ngựa gây ấn tượng với tạo hình “lộ” hệ thống mạch điện, khung xương; các dải đèn LED bố trí dọc thân tạo hiệu ứng ánh sáng mạnh khi lên đèn.
tp-nguasangtrongdem-10.jpg
Mô hình ngựa máy được đặt trên bệ cao, nổi bật giữa không gian cảnh quan trung tâm thành phố. “Kim mã 4.0” cao 4,3m, dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m. Theo đơn vị thi công, hệ thống đèn dự kiến được hoàn thiện và vận hành chính thức trong những ngày tới, hứa hẹn trở thành một trong những điểm check-in hàng đầu của Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán.
tp-nguasangtrongdem-3.jpg
Không chỉ riêng linh vật chính, khu vực xung quanh còn được trang trí bằng nhiều loại hoa, tiểu cảnh và các mô hình ngựa trang trí khác, góp phần tạo nên không gian rực rỡ, sinh động.
tp-nguasangtrongdem-4.jpg
tp-nguasangtrongdem-2.jpg
Các mô hình ngựa khác cũng được bố trí, trang trí dọc tuyến đường hoa.
tp-nguasangtrongdem-15.jpg
tp-nguasangtrongdem.jpg
Những ngày này, đông đảo người dân và du khách tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng các linh vật ngựa được trang trí trên tuyến đường hoa, dù một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #linh vật ngựa #Kim mã 4.0 #hệ thống đèn LED #người dân check-in #du lịch Đà Nẵng #biểu tượng #Tết nguyên đán Bính ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục