Đà Nẵng thắp sáng, linh vật ngựa 4.0 lộ 'mạch điện', khoe đèn LED

TPO - Dù mới trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống chiếu sáng, linh vật “Kim mã 4.0” đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Linh vật ngựa gây ấn tượng với tạo hình “lộ” hệ thống mạch điện, khung xương; các dải đèn LED bố trí dọc thân tạo hiệu ứng ánh sáng mạnh khi lên đèn.
Các mô hình ngựa khác cũng được bố trí, trang trí dọc tuyến đường hoa.
Những ngày này, đông đảo người dân và du khách tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng các linh vật ngựa được trang trí trên tuyến đường hoa, dù một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.