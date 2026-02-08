Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuân Quê hương 2026: Đại biểu kiều bào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Sáng 8/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

1be7113f472fc971903e.jpg
Sáng 8/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Như Ý)
e16801ba57aad9f480bb.jpg
Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm khoảng 100 kiều bào từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026. Đây là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ; với thành phần đa dạng: Chính trị gia, lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia, trí thức, nhà văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Như Ý)
11a5009b568bd8d5819a.jpg
Sau lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kiều bào tiêu biểu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: Như Ý)
338fbc46ea5664083d47.jpg
Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Như Ý)
70bf9979cf6941371878.jpg
Chương trình đã trở thành sự kiện lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Như Ý)

Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc.

Như Ý - Minh Hạnh
#Xuân Quê hương 2026 #kiều bào tiêu biểu #Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài #Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục