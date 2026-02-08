Triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, khởi tố 26 đối tượng.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

26 đối tượng liên quan các đường dây cũng bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả.

Theo công an, sau thời gian xác minh, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Đến ngày 30/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội, khám xét thêm 4 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc và địa điểm cất giấu hàng hóa trong đường dây do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Khám xét các địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đường dây này tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, cảnh sát thu giữ 7.170 hộp thuốc và thực phẩm các loại. Trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Các loại thuốc, thực phẩm chức năng nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc.

Các loại thuốc, thực phẩm bị thu giữ gồm: viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp…

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; cùng 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Theo công an, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TPHCM.

26 đối tượng trong các đường dây sản xuất, lưu hành thuốc giả bị khởi tố.

Khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ), Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn...

Số thuốc trên đều ghi nguồn gốc nước ngoài trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ.