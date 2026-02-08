Tìm bị hại trong vụ cán bộ địa chính xã nhận tiền hô biến đất rừng ở Lâm Đồng

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến nguyên cán bộ địa chính xã, bị cáo buộc nhận tiền làm thủ tục đất đai trái quy định.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát thông báo tìm bị hại liên quan đến các giao dịch, hợp đồng, việc giao nhận tiền với ông Nguyễn Văn Khánh (56 tuổi, trú xã Bảo Lâm 4).

Ông Khánh nguyên cán bộ địa chính xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ), là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lĩnh vực đất đai đang được điều tra.

Ông Nguyễn Văn Khánh bị Công an huyện Bảo Lâm (cũ) khởi tố từ tháng 11/2024.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian công tác tại xã Lộc Phú, ông Khánh đã nhận tiền của nhiều người dân để làm thủ tục nhận khoán đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Khánh không thực hiện theo cam kết, không hoàn trả tiền, kéo dài thời gian hoặc né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, toàn bộ diện tích đất rừng liên quan thuộc rừng cộng đồng đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi từ cuối năm 2020 và giao cho địa phương quản lý. Việc thu hồi đã được thông báo, niêm yết công khai, song ông Khánh vẫn tiếp tục nhận tiền của người dân để làm các thủ tục trái quy định.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 10 người dân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2024, Công an huyện Bảo Lâm (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khánh để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những cá nhân có liên quan khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.