Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ Công an tìm bị hại vụ ‘thổi vốn’ tới 42.000 tỷ để lừa đảo đầu tư

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và một số tổ chức có liên quan. Bước đầu xác định, các bị can đã dựng lên hàng loạt thông tin gian dối, thổi phồng quy mô tài chính lên tới 42.000 tỷ đồng nhằm huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

1.jpg
Từ trái qua phải, các đối tượng: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sỹ Anh Tuyên và Trần Trí Trung.

Ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ba đối tượng gồm: Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, Hà Nội), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân; Trần Trí Trung (SN 1983, TP HCM), Phó Tổng Giám đốc Công ty GMT, Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT – Miền Nam Bộ.

Theo điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên, Hồng Nhung và Trí Trung đã thành lập, điều hành hàng loạt pháp nhân trong cái gọi là “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình.

Nhóm này liên tục tung tin sai sự thật về năng lực tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – như việc công bố nguồn vốn 42.000 tỷ đồng, cam kết lợi nhuận cao, trả lãi hàng tuần, quảng bá dự án sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại nhiều địa phương.

Thực tế, các bị can không sử dụng tiền huy động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đáng chú ý, các nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng, thay vì tài khoản doanh nghiệp để dễ bề chiếm đoạt.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra (số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn, số điện thoại 069.234.2431 để phối hợp làm việc.

Cơ quan điều tra lưu ý, nếu người bị hại không đến làm việc, không cung cấp thông tin trước khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Minh Đức
#Vụ lừa đảo huy động vốn trái phép #Hệ sinh thái GMT và mô hình đa cấp trá hình #Thổi phồng năng lực tài chính doanh nghiệp #Chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư #Cơ quan điều tra và quy trình tố tụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục