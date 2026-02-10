Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia là cơ hội lớn của Quảng Ngãi

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc triển khai Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất là cơ hội lớn đối với Quảng Ngãi, bởi không phải địa phương nào cũng có điều kiện trở thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia, được đầu tư đồng bộ cảng biển và hệ thống đường ống dẫn dầu, khí từ ngoài khơi vào đất liền.

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Theo đó, Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 19/12/2023 theo Quyết định số 3270/QĐ-BCT. Ngày 5/12/2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Quang cảnh buổi làm việc.

Việc triển khai Đề án, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá những yêu cầu thực tiễn đặt ra về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi mà còn có ý nghĩa đối với cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Hiển, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động dành quỹ đất khu vực xung quanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bảo đảm yêu cầu triển khai Đề án. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động tập trung nguồn lực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, coi đây là bước quan trọng, mang tính quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc triển khai Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất cần có nhà đầu tư chiến lược đủ năng lực, kinh nghiệm và vai trò dẫn dắt.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ đảm nhận vai trò này, vừa là chủ đầu tư, vừa thực hiện công tác quản lý, kêu gọi đầu tư, đồng thời tổ chức khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm. Cùng với đó, cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho PVN thực hiện tốt vai trò được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng khẳng định, việc thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia là cơ hội lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi. Bởi không phải địa phương hay khu vực nào cũng được hình thành, trở thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia, được đầu tư được cảng, đường ống dẫn dầu, khí ngoài khơi vào đất liền. Do đó, Quảng Ngãi cần nắm bắt tốt cơ hội này, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực hiện có để triển khai Đề án đạt kết quả cao.

Phó Thủ tướng giao tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với PVN tiến hành rà soát lại các nội dung quy hoạch liên quan đến đất đai, dự án, kinh tế trước khi triển khai thực hiện Đề án. Riêng quy hoạch về điện do Bộ Công Thương thực hiện cần điều chỉnh lại quy hoạch điện VIII, có kế hoạch bổ sung danh mục các dự án năng lượng tại Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và đơn vị liên quan cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế ưu đãi để thực hiện Đề án, trên cơ sở tham khảo, vận dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với các khu kinh tế, khu thương mại trong nước đang thực hiện.