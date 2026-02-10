Bộ Quốc phòng sẽ đề xuất quy định độ tuổi phù hợp với dân quân tự vệ

TPO - Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố nghiên cứu, quy định về độ tuổi dân quân tự vệ phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của hoạt động quân sự.

Cử tri vừa có kiến nghị về việc tăng cường lực lượng quân sự chính quy về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; không quy định khung độ tuổi dân quân tự vệ.

Cụ thể, cử tri đề nghị tiếp tục nghiên cứu tăng cường lực lượng quân sự chính quy về xã để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; xem xét, có hướng dẫn về độ tuổi tham gia dân quân tự vệ là thôn đội trưởng kiêm nhiệm các chức danh khác.

Cử tri cũng đề nghị không nên quy định khung về độ tuổi như hiện nay để thuận tiện trong việc lựa chọn, giới thiệu người có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao để đảm nhận các công việc ở thôn đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay.

Trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng viện dẫn Kết luận số 228-KL/TW ngày 31/12/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tại mục 7 quy định rõ: Đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách...; báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2026.

Ngày 11/1/2026, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 60 lãnh đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung này đã được các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện, đưa lực lượng thường trực của quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ năm 2019: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

Tại khoản 1 Điều 10 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng năm 2025 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 theo hướng: Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quy định tại điều này.

Về việc đề nghị xem xét, có hướng dẫn độ tuổi tham gia dân quân tự vệ là thôn đội trưởng kiêm nhiệm các chức danh khác, không nên quy định khung về độ tuổi như hiện nay... Bộ Quốc phòng tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố nghiên cứu, quy định về độ tuổi (cho nam, nữ) dân quân tự vệ.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm độ tuổi dân quân tự vệ phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của hoạt động quân sự và kết hợp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.