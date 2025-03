Chủ tịch nước Lương Cường: Dân quân tự vệ vẫn luôn là lực lượng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng

TPO - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Dân quân tự vệ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Dân quân tự vệ vẫn luôn là lực lượng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng và là hình thức tổ chức thích hợp nhất để thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng lực lượng Dân quân tự vệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng dịp 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, cách đây 90 năm, ngày 28/3/1935, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Macao (Trung Quốc), Đảng ta ban hành “Nghị quyết về đội tự vệ”, đặt nền móng cho lực lượng nửa vũ trang cách mạng.

Nghị quyết khẳng định “Vấn đề tự vệ đội là một vấn đề hiện tại cần phải giải quyết ngay”, “Không có một sản nghiệp nào, một làng nào có cơ sở của Đảng, của Đoàn, của các hội quần chúng cách mạng mà không có tổ chức đội tự vệ”, và từ đó ngày 28/3 hằng năm được lấy là Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam.

Trong suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã nhất mực trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã".

Ghi nhận những công lao to lớn và thành tích vẻ vang, lực lượng Dân quân tự vệ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (năm 2015); có 370 tập thể và 284 cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ qua các thời kỳ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại Lễ kỷ niệm 90 năm, lực lượng Dân quân tự vệ tiếp tục được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Dân quân tự vệ Việt Nam trong 90 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và kiên định đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân" vững chắc.

Trong thế trận chiến lược đó, Dân quân tự vệ vẫn luôn là lực lượng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng và là hình thức tổ chức thích hợp nhất để thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lực lượng Dân quân tự vệ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nhất là chiến lược về quân sự, quốc phòng; chính sách pháp luật về Dân quân tự vệ.

Đặc biệt, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị.

Tổ chức thực hiện tốt phương châm “vững mạnh và rộng khắp", chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân thường trực, cơ động, tại chỗ trên các địa bàn chiến lược.

Xây dựng các hải đội dân quân thường trực và chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với các điểm dân cư liền kề, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các bên liên quan tổ chức lực lượng dân quân làm nhiệm vụ tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, địa phương, dân quân tự vệ các cấp. Cần thực hiện nghiêm quy chế phối hợp; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và vấn đề về an ninh phi truyền thống.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN thân yêu của chúng ta", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.