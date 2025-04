Hội nghị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất

Ngày 04/4/2025, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Hội nghị nhằm đánh giá tổng thể công tác an ninh trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BSR Bùi Ngọc Dương cho biết: NMLD Dung Quất là công trình kinh tế trọng điểm của cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây nguyên, cũng như tỉnh Quảng Ngãi, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Từ đầu năm 2025 đến nay, NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định và liên tục, đạt công suất trung bình từ 114 - 116% (tính theo phân xưởng CDU). Kết quả sản xuất kinh doanh trong quý I/2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng sản xuất ước đạt hơn 1,8 triệu tấn sản phẩm (vượt 12% so với kế hoạch), tổng doanh thu đạt hơn 32,2 nghìn tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch) và đóng góp ngân sách nhà nước đạt hơn 3,38 nghìn tỷ đồng (vượt 6% kế hoạch). Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên chính là nhờ NMLD Dung Quất luôn được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Nhà máy là yêu cầu hết sức cần thiết và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên của BSR. Công ty đã triển khai tổng thể nhiều giải pháp, xây dựng hệ thống quy trình, phương án, kế hoạch, nội quy, quy định; bố trí đầy đủ nguồn lực về con người, phương tiện, công cụ, thiết bị và hệ thống kỹ thuật để bảo vệ Nhà máy. Ngoài ra, BSR đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự NMLD Dung Quất cả trên đất liền và trên biển. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn tại Nhà máy luôn giữ vững ổn định, không có sự cố nào xảy ra.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng Ban An toàn môi trường BSR đã trình bày tham luận, báo cáo tổng thể công tác an ninh, an toàn tại NMLD Dung Quất trong thời gian qua và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Công tác an ninh, an toàn tại Nhà máy luôn được chú trọng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ và số hóa trong công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

Ông Đặng Minh Tuấn - Trưởng Ban Công nghệ Thông tin BSR đã trình bày tham luận về “Ứng dụng giải pháp công nghệ để kiểm soát vấn đề an ninh, an toàn”, nhằm làm rõ hơn việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong việc bảo vệ nhà máy và nâng cao hiệu quả công tác an ninh, an toàn.

Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVS), đơn vị trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh cho NMLD Dung Quất cũng trình bày tham luận, đã chia sẻ những kinh nghiệm và chiến lược trong việc bảo vệ công trình dầu khí quan trọng này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, BSR và lực lượng an ninh PVS trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và những kết quả mà BSR đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy.

Trong thời gian đến, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận khẳng định công tác bảo đảm an ninh, an toàn là yếu tố tiên quyết đối với mọi hoạt động liên quan đến công trình trọng điểm an ninh quốc gia. Vì vậy, Trung tướng đề nghị các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, BSR và lực lượng an ninh cần đẩy mạnh các giải pháp, tăng cường công tác phối hợp hiệu quả đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo vệ an ninh dầu khí; nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng an ninh cũng như chú trọng công tác đào tạo, cấp chứng chỉ nội bộ; công tác rà soát, đánh giá các quy trình an ninh, đặc biệt đối với những bộ phận trọng yếu.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng gửi lời cảm ơn chân thành đến Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An đã chỉ đạo tổ chức hội nghị, để các bên cùng nhau đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc BSR cũng nhấn mạnh, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; yêu cầu về công tác an ninh, an toàn ngày càng cao, công tác đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia ngày càng cấp thiết đòi hỏi BSR phải luôn đổi mới, chủ động trong mọi tình huống. BSR sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nâng cao nghiệp vụ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số, để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt trong tình hình mới. BSR đặt mục tiêu an ninh, an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động, triển khai mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hoá hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nền tảng vững chắc để BSR phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của BSR có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại NMLD Dung Quất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành sản xuất kinh doanh và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người lao động BSR đang làm việc tại Phòng điều khiển Trung tâm, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể BSR trong việc vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả.