Nhóm đối tượng từ An Giang lên TPHCM tạt sơn để đòi nợ

TPO - Sau khi được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền, nhóm đối tượng chuẩn bị đồ nghề và nhận địa chỉ qua mạng xã hội rồi di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi. Quá trình thực hiện được nhóm đối tượng quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công...

Ngày 9/2, Công an TPHCM cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân để khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Hình ảnh nhóm thanh niên tạt sơn nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/2, Công an phường Phú Định (TPHCM) tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D. (SN 1963, ngụ hẻm 266 Hoàng Ngân) về việc căn nhà của gia đình bị các đối tượng ném nhiều chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản, khiến các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Thiệt hại được định giá khoảng 7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu liên quan, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và mời làm việc 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2008) – trực tiếp thực hiện hành vi tạt sơn; Võ Minh Vỹ (sinh năm 2005) – điều khiển xe chở Tài và quay video; Nguyễn Phát Đạt (sinh năm 2005) – người nhận thuê và tổ chức thực hiện. Các đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang.

Hình ảnh ngôi nhà bị tạt sơn.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi vào rạng sáng 1/2, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, các đối tượng còn thực hiện thêm một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

Ba đối tượng tạt sơn bị bắt.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, không cần thế chấp, lãi suất cao – thủ đoạn phổ biến của tín dụng đen. Khi có nhu cầu tài chính, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, tránh vay tiền từ các nguồn không rõ ràng.

Trường hợp bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng ép trả nợ hoặc phát hiện các hành vi tạt sơn, đe dọa, phát tán thông tin nhằm gây áp lực, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.