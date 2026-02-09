Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có súng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ba đối tượng Hiếu, Dũng và Duy.

Trước đó, chiều ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng Phạm Trung Hiếu (41 tuổi, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) đang nhận 1 kiện hàng bên trong chứa 2 bịch nghi là ma túy “Khay” và ma túy thuốc lắc (MDMA). Khám xét xe ô tô của Hiếu, thu giữ thêm 4 bịch nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận toàn bộ số tang vật thu giữ đều là ma túy và đi nhận theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (38 tuổi, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng). Tiếp tục truy xét, cơ quan công an bắt giữ Lê Minh Dũng và qua đấu tranh Dũng thừa nhận đặt mua ma túy từ đối tượng Trần Lê Quốc Duy (20 tuổi, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa).

Công an thu giữ các loại vũ khí quân dụng tại nhà Lê Trung Huy.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa được đối tượng Duy về làm việc. Quá trình đấu tranh, Duy thừa nhận là người chuyển ma túy cho Dũng và khai nhận có tham gia vào vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đầu tháng 12/2025 tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mở rộng đấu tranh truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được danh tính nhóm thanh niên dùng súng, hung khí gây rối và thu giữ tại nhà đối tượng Lê Trung Huy (43 tuổi, trú tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) 4 khẩu súng, 2 viên đạn cùng một số hung khí như: kiếm nhật, dao, rìu các loại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.