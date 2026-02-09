Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có súng

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

matuy1.jpg
Ba đối tượng Hiếu, Dũng và Duy.

Trước đó, chiều ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang đối tượng Phạm Trung Hiếu (41 tuổi, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) đang nhận 1 kiện hàng bên trong chứa 2 bịch nghi là ma túy “Khay” và ma túy thuốc lắc (MDMA). Khám xét xe ô tô của Hiếu, thu giữ thêm 4 bịch nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận toàn bộ số tang vật thu giữ đều là ma túy và đi nhận theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (38 tuổi, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng). Tiếp tục truy xét, cơ quan công an bắt giữ Lê Minh Dũng và qua đấu tranh Dũng thừa nhận đặt mua ma túy từ đối tượng Trần Lê Quốc Duy (20 tuổi, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa).

matuy2.jpg
Công an thu giữ các loại vũ khí quân dụng tại nhà Lê Trung Huy.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa được đối tượng Duy về làm việc. Quá trình đấu tranh, Duy thừa nhận là người chuyển ma túy cho Dũng và khai nhận có tham gia vào vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đầu tháng 12/2025 tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mở rộng đấu tranh truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được danh tính nhóm thanh niên dùng súng, hung khí gây rối và thu giữ tại nhà đối tượng Lê Trung Huy (43 tuổi, trú tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) 4 khẩu súng, 2 viên đạn cùng một số hung khí như: kiếm nhật, dao, rìu các loại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lữ Hồ
#ma túy #bắt giữ #Khánh Hòa #Lâm Đồng #vũ khí #đấu tranh #cảnh sát hình sự #cảnh sát ma tuý

Xem thêm

Cùng chuyên mục