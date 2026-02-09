Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt chủ cơ sở dùng 'nước kẹo' để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đại (SN 1998, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, sau khi phát hiện gần 2,8 tấn giá đỗ trong 362 lu nhựa bị pha hóa chất “nước kẹo” để kích thích sinh trưởng nhanh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của Hộ kinh doanh Thiên Ân có địa chỉ tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở sản xuất giá đỗ này do Trần Quốc Đại làm chủ.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Đại. Ảnh CACC.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có gần 2,8 tấn từ 1-6 ngày tuổi, đựng trong 362 lu nhựa.

Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ ngày 20 - 24/1, cơ sở sản xuất giá đỗ của Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo, là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ, tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
