Xã hội

Hải Phòng tiêu hủy 5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

Nguyễn Hoàn
TPO - Kiểm tra cơ sở tại xã Gia Phúc (TP Hải Phòng), lực lượng liên ngành xác định hơn 5 tấn giá đỗ được ủ trong hơn 700 lu nhựa bằng cách ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành đã tổ chức tiêu hủy số thực phẩm này.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) - Sở Công thương Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện, thu giữ hơn 5 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong quá trình sản xuất.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, hơn 5 tấn giá đỗ được ủ trong hơn 700 lu nhựa tại 2 cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Công Biên và ông Nguyễn Văn Thịnh đều ở thôn Đại Lương, xã Gia Phúc.

gia-do1.jpg
gia-do3.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra 2 cơ sở sản xuất giá đỗ tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Bước đầu, lực lượng liên ngành xác định, giá đỗ tại 2 cơ sở này sản xuất bằng cách ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine hay còn gọi là “nước kẹo”.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, ngày 30/1, Công an TP Hải Phòng và Quản lý thị trường phối hợp với liên ngành (kiểm sát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) tham gia tiêu hủy toàn bộ hơn 5 tấn giá đỗ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàn
