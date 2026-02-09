Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ phá 2 đường dây thuốc giả: Có loại chứa chất cấm gây đột quỵ, suy tim

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xác định trong hàng nghìn sản phẩm thuốc giả bị thu giữ, có một số thực phẩm chức năng giảm cân chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.

Liên quan đến 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Công an cũng thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

t3.jpg
Nhiều sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng giả bị thu giữ trong đường dây.

Theo công an, trong số các sản phẩm bị thu giữ có một số loại thực phẩm giảm cân chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ, suy tim.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi mua thuốc cũng như thực phẩm chức năng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài.

Người tiêu dùng cần hết sức thận trọng trước các chương trình giảm giá “sốc”, khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín và có đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, chuyên án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi triệt để các sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường.

t4.jpg
Các đường dây mua nguyên liệu rồi sản xuất thuốc giả.

Như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Hai đường dây này do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Các đối tượng trong hai đường dây có phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng đã thiết lập một quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Hoàng Phúc
#thuốc giả #chất cấm #Thanh Hóa #sức khỏe #bảo vệ người tiêu dùng #nguyên liệu #nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục