Pháp luật

Dùng hóa chất bị cấm để sản xuất hơn 10 tấn giá đỗ

Tuấn Nguyễn
TPO - Dù biết rõ hóa chất 6-Benzylaminopurine không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng Thành và Thái vẫn bán cho Tư, Hảo để sản xuất hơn 10 tấn giá đỗ.

gia-do-hoa-chat.jpg
4 bị cáo tại phiên xét xử ngày 23/9.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ án sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Thành (SN 1982), Đào Văn Thái (SN 1973, cùng trú tại TP HCM); Nguyễn Văn Hảo (SN 1988), Vũ Duy Tư (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo cáo trạng, các bị cáo nói trên biết rõ hóa chất 6-Benzylaminopurine không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, các bị cáo vẫn sử dụng hóa chất này để sản xuất giá đỗ tại cơ sở sản xuất giá đỗ của Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Hảo (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Loại hóa chất này giúp cho giá đỗ phát triển tăng trưởng nhanh hơn, đồng đều, thân giá mập to và rễ ngắn, tăng lợi nhuận trong kinh doanh. Giá đỗ chứa hàm lượng chất 6-Benzylaminopurine được sản xuất theo quy trình 5 ngày từ khi cho hạt đậu xanh vào lu cho đến khi thu hoạch.

Cụ thể, Trần Văn Thành và Đào Văn Thái đã bán hóa chất cấm này cho Vũ Duy Tư để sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng. Thành còn bán hóa chất cho Nguyễn Văn Hảo để sản xuất hơn 3 tấn giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng. Tổng cộng, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng và Thái thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đồng từ hành vi vi phạm.

Đến ngày 15/12/2024, hành vi của các bị cáo bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành 4 năm tù; các bị cáo Vũ Duy Tư và Đào Văn Thái mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tuấn Nguyễn
#hóa chất cấm #giá đỗ an toàn thực phẩm #vi phạm quy định an toàn thực phẩm #đắk lắk #xử phạt hình sự #giá đỗ #giá đỗ ngâm hóa chất #6-Benzylaminopurine

