Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Ninh Cường) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, sau phát hiện gần 1,4 tấn giá đỗ trong 239 lu nhựa bị pha hóa chất “nước kẹo” để kích thích phát triển nhanh, mập.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng PC03 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh, có địa chỉ tại xóm Lác Môn 1, xã Ninh Cường. Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

screen-shot-2025-09-15-at-201218.png
Cơ quan điều tra tại cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu giám định đối với mẫu vật giá đỗ nói trên. Kết quả, theo Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, các mẫu giá đỗ thu tại cơ sở sản xuất của hộ bà Trần Thị Hạnh gửi giám định đều tìm thấy 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24 ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
