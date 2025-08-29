Lĩnh án vì mua 'nước kẹo' về sản xuất giá đỗ

TPO - Để kích thích tăng trưởng, làm cây to, mập, cọng dài, mẫu mã đẹp, Nguyễn Văn Hướng đã mua 3 lít “nước kẹo” rồi pha với nước lã, tưới vào lu ủ giá.

Ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hướng (SN 1998, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, Hướng đã mua 3 lít “nước kẹo” về cất giấu, sử dụng. Loại hóa chất này có tác dụng kích thích tăng trưởng, làm cho thân giá đẹp, to, mập, mọng nước, trắng bóng, cọng dài, rễ ngắn hoặc rất ít rễ, nặng cân hơn so với giá được sản xuất theo cách truyền thống.

Bị cáo Nguyễn Văn Hướng tại tòa

Hàng đêm, Hướng tưới “nước kẹo” pha nước lã theo tỷ lệ được hướng dẫn tưới vào các lu ủ giá 3 ngày tuổi. Theo quy trình ủ giá đỗ truyền thống, phải mất 5 ngày giá mới có thể xuất bán.

Bằng cách tưới “nước kẹo”, Hướng rút ngắn thời gian ủ giá 1-2 ngày, bên cạnh đó, nước kẹo cũng giúp trọng lượng giá tăng lên.

Tại tòa, bị cáo Hướng khai, biết “nước kẹo” là chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm, có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Hướng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 2,5 tấn giá đỗ thành phẩm (4-5 ngày tuổi) có ngâm, tưới hóa chất mà công an thu giữ.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hướng 22 tháng tù giam.

Bị cáo Lưu Văn Trung

Trước đó, tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ, trong đó 1 cơ sở do Lưu Văn Trung (SN 1997) làm chủ, 1 cơ sở do Trần Khắc Duy (SN 1990) và Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993) làm chủ và 2 cơ sở Nguyễn Văn Hướng làm chủ.

Tại các cơ sở, cơ quan chức năng thu giữ thu gần 2.000 thùng chứa giá đỗ các loại có tổng khối lượng khoảng 25 tấn, 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (6-Benzylaminopurine) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa 2 vụ án liên quan đến Lưu Văn Trung, Nguyễn Khắc Duy và Lưu Mạnh Hưởng ra xét xử trong các phiên tòa diễn ra trong tháng 8.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các thùng giá đỗ ngâm hóa chất bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ

6-Benzylaminopurine là chất cấm, khi sử dụng có thể gây nhiều tác hại đến sức khỏe, nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.