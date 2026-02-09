Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt 11 người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ

Đức Anh - Hà Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này vừa xác minh, làm rõ phản ánh từ video clip ghi lại hình ảnh một đoàn mô tô phân khối lớn do 11 nam giới điều khiển, trong đó có 3 xe chở người ngồi sau tham gia giao thông trái phép trên tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

image.jpg
Đoàn xe mô tô phân khối lớn đi sai quy định trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời mời toàn bộ những người liên quan về Công an phường Minh Xuân làm việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nhóm có 14 người, gồm 11 nam và 3 nữ. Trong đó, 11 xe mô tô do 11 nam giới là người nước ngoài điều khiển, mang các quốc tịch: Bahrain (3 người), Saudi Arabia (3 người), UAE (2 người), Qatar (1 người), Kuwait (1 người) và Oman (1 người).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp về hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, mức phạt 5 triệu đồng mỗi trường hợp theo quy định.

Kiểm tra cho thấy các công dân nước ngoài đều xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô có giấy tờ hợp lệ.

Đức Anh - Hà Hằng
#cao tốc #mô tô phân khối lớn #Phú Thọ #Tuyên Quang #vi phạm luật giao thông #xe nước ngoài #phạt hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục