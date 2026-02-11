Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

11 bị cáo vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành lĩnh án

Tân Châu
TPO - TAND khu vực 1 – TPHCM vừa tuyên án sơ thẩm vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành gây xôn xao dư luận. HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng.

Chiều 10/2, TAND khu vực 1 – TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến hành vi khiêng quan tài diễu phố trước khu vực chợ Bến Thành để quảng cáo, gây xôn xao dư luận hồi tháng 3/2025.

z7520924080389-697af04930abe3803d91d8437f1597b0-6003.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10/2.

HĐXX do thẩm phán Tôn Trung Tuấn – Phó Chánh án TAND khu vực 1 làm chủ tọa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, hộ khẩu tỉnh Long An cũ) 2 năm 9 tháng tù. 10 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 2 năm 3 tháng tù. Tất cả 11 bị cáo được xác định cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó bị cáo Hồ Ngọc Tuấn là chủ mưu.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là phản cảm, gây ảnh hưởng đời sống của người dân xung quanh. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải...

z7520923864951-7786c3b19a72bd5418b7436380dfa2cb.jpg
Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn tại phiên tòa chiều ngày 10/2.

Theo cáo trạng, vào ngày 1/3/2025, tài khoản TikTok “never GG” đăng tải đoạn video clip ghi lại hình ảnh 4 người mặc trang phục màu đen, chữ đỏ, khiêng một cỗ quan tài màu đen có dán chữ “never GG”, “DIE EVERYDAY”, diễu phố trước khu vực cửa Nam chợ Bến Thành. Đoạn video clip nhanh chóng lan truyền, gây phản ứng gay gắt trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra cho thấy, đầu năm 2024, bị cáo Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản TikTok “never GG” để bán quần áo online. Đến khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết – Vũ Thị Thanh Xuân cùng kinh doanh và thuê thêm Nguyễn Đăng Khoa phụ giúp.

Để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, Tuấn nảy sinh ý định quay clip quảng cáo bằng hình ảnh khiêng quan tài. Tuấn cùng các bị cáo bàn bạc, thống nhất thiết kế áo có chữ “never GG” và “DIE EVERYDAY”, đồng thời dán các dòng chữ này lên hai bên hông quan tài.

Tuấn sau đó mua một cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, thuê thêm người khiêng với tiền công 500.000 đồng/người. Nhóm bị cáo đã nhiều lần tổ chức quay phim, chụp ảnh tại studio và ngoài đường phố, trong đó có khu vực trước chợ Bến Thành – nơi đông người qua lại, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 1/3/2025, đoạn video clip chính thức được đăng tải để quảng cáo việc bán áo. Đến 4h ngày 3/3/2025, đoạn video clip đã thu hút 925 lượt bình luận, 4.127 lượt chia sẻ, 366 lượt lưu video và nhận được 8.185 lượt thích.

Tân Châu
