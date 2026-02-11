Khởi tố 16 đối tượng giao dịch cờ bạc hơn 40 tỷ đồng trong một tháng

TPO - Công an TP. Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến qua nhiều trang cá cược nước ngoài, với tổng số tiền giao dịch hơn 41 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng.

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc”, với tổng tang số hơn 41 tỷ đồng.

16 đối tượng đánh bạc qua mạng tại Huế bị khởi tố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng TP. Huế phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép với phương thức tinh vi, thu hút lượng lớn người tham gia và số tiền giao dịch rất lớn.

Các trang cá cược này lợi dụng internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; đồng thời phát tán đường link kèm lời mời gọi như “chơi thử miễn phí”, “hoàn tiền, thưởng lớn”, “nạp ít - thắng nhiều”. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên đưa ra chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, ưu đãi cho người chơi mới. Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, dễ tạo tâm lý tò mò và kích thích khiến người chơi sa vào cá cược.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan trên địa bàn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các bị can sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao…, với số lượt giao dịch lớn. Trong đó có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược, tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tháng.

Đáng chú ý, đối tượng Phan Tuấn An (SN 1994, trú phường An Cựu, TP. Huế) được xác định có tang số đánh bạc lên đến 39 tỷ đồng.

Cơ quan công an tại Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ các cá nhân liên quan khác.